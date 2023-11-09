女星歐陽靖是資深女演員譚艾珍的女兒，曾與日籍攝影師小菅亮輔有過一段婚姻，到日本居住多年，離婚後才回到台灣定居台南。歐陽靖平時會透過社群分享對時事看法，最近「巴沙魚」食安問題在網上吵得沸沸揚揚，她以生活經驗直言「日本人也會吃」，且巴沙魚的3點好處讓其相當受歡迎。

近日網路上有餐飲業者針對「巴沙魚」做出個人見解，指出國外進口的巴沙魚因泡了磷酸鹽，吃多對健康有害，甚至退冰後料理會有大量白色藥水。而歐陽靖被討論巴沙魚食安問題的文章洗版，讓她也忍不住分享在日本生活時，對「巴沙魚」這種魚的印象。

歐陽靖不拐彎抹角直言，「日本人也會吃（巴沙魚）喔！」，在日本當地巴沙魚因為沒有刺、肉質軟且超級便宜，是相當受歡迎的海鮮食材；其中平價料理中會將巴沙魚寫成「白身魚」，若沒有註明魚種的就是越南產的「バサ魚」。另外她補充巴沙魚的料理方式很多樣，甚至有小資媽媽會拿來製作幼兒副食品。

不過，歐陽靖大方承認她不吃巴沙魚，原因純粹是自己有不吃淡水魚的怪癖；她最後則是推薦多支持台灣的無毒虱目魚和龍虎班，多元食材的飲食總是好的，能吸收不同營養成分，又能避免攝取過多人工添加物，更表示「再好吃的食材也不能只吃一種還狂吃」。