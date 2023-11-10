上海商業儲蓄銀行（5876）致力推動環境保育，關懷大地並維護生物多樣性，多年來與上海商業儲蓄銀行文教基金會合作持續於北、中、南各地區舉辦淨山、淨灘、宣導友善耕種、海洋護漁及認養野鳥棲息地等「愛地球，挺環保系列環境永續公益活動」，11月4日再度攜手上海商業儲蓄銀行文教基金會共同合作舉辦「觀音山公益健行淨山」活動。

觀音山向來為北部民眾假日登山健行的最佳去處，但也因遊客眾多而有遺留垃圾的情形，為能宣導環境保育的重要性，並結合親子推廣公益淨山，呈現觀音山步道之美，上海商銀北部地區員工及眷屬結合上海商業儲蓄銀行文教基金會4日，在牛港稜步道及猛禽展示館舉辦「上海商銀愛地球‧挺環保觀音山公益健行淨山」活動，由上海商銀執行副總經理彭國貴率隊，動員80多名志工及眷屬參與，每人皆自備飲水器具及雨具，減少一次性塑膠用品的使用，避免製造垃圾，大小成員手持鐵夾及垃圾袋，撿拾登山步道路旁垃圾，並向沿途遊客宣導環境保護的重要。

本次撿拾的垃圾多以遊客隨地丟棄的煙蒂、塑膠袋、寶特瓶等垃圾居多，上海商銀志工及眷屬除了淨山健行外，亦參觀猛禽展示館，這是北台灣第一家以猛禽教育為主題的展覽館，除了介紹臺灣的猛禽種類及觀音四秀(大冠鷲、鳳頭蒼鷹、灰面鵟鷹及赤腹鷹)外，同時也讓大家更了解觀音山飛禽生態，並觀賞栩栩如生的真標本，該活動除了淨山健行隨手做環保，還能強健身心，了解觀音山自然生態，一舉數得。

上海商銀執行副總經理彭國貴表示，「維護生物多樣性」是本次淨山公益活動的主軸，上海商銀作為金融業的一員，持續努力推動各項節能減碳，降低能源、紙張及水資源的耗用與廢棄物的產生，以及資源循環再利用，配合環境相關法規，積極保護自然環境，並將ESG精神納入授信與投資的評估流程，加大推展永續金融的力度，提高綠色授信與綠色投資的業務比重，同時也加強推展綠色理財金融商品，具體實踐「愛地球‧挺環保」對環境友善的責任，為台灣美麗的山林及海洋盡一分心力。