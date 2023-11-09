「日本台灣形象展」盛大開展，經濟部長王美花(左2)、貿協董事長黃志芳(中)、駐日代表謝長廷(左1)，聯手為展覽揭開序幕。(王玉樹攝)

繼去年美國後，外貿協會今(9日)再於東京新宿住友大樓三角廣場舉辦「2023日本台灣形象展」，成功達陣首次東瀛設展，這亦是台日經貿交流最高規格活動。現場在知名表演團體愛樂劇工廠快閃歌舞下，搭配台日人文風景生活影片，深刻傳達台日友好共榮情誼，有感動到雙方出席嘉賓。

貿協估計，在135家台企設260個攤位下，3天展期共可創造8000億商機。形象展以「智慧永續生活」為主軸，規劃智慧生活、智慧交通、智慧零售、智慧醫療等展區，台企產品以一日生活情境方式來展出。

首次日本台灣形象展冠蓋雲集，我方由經濟部長王美花與黃志芳聯手主持，駐日代表謝長廷、SEMI國際半導體產業協會總裁曹世綸等政商界都到場，日方則有日華議員懇談會谷屋圭司會長、日台灣交流協會理事長谷崎泰明、日本貿易振興機構(JETRO)，及其他眾議院出席，不過原定參加的東京都知事小池百合子因有公缺席，僅以賀文祝喜。

開幕儀式是以兩邊國球「棒球風」拉開，除了棒球舞台設計，還有中華職棒經典女孩的勁歌熱舞，最後由啦啦隊女神林襄象徵性投球，由貿協董事長黃志芳表演致勝全壘打，帶出台日情誼高潮。

參加形象展廠商紛紛在展場秀出產業硬實力，如聚陽展「虛擬互動試衣間」、群創有「智能調光液晶窗戶」、倚天酷碁的「Acer ebii電動輔助自行車」、宇心生醫「可攜式醫療級心電圖」等。另外還有全球知名的國立故宮博物院的虛擬故宮展演，展示軟實力。

王美花表示，台日產業合作關係超過半個世紀，早期為日商在台成立分公司，由日本提供資本、設備及技術，再由我們協助代工與出口，例如紡織、食品、家電及汽車零組件等。但隨著台灣產業轉型發展高科技事業，兩邊在半導體產業互補合作的基礎上，已進階發展5G、AIoT創新應用、汽車電子等關聯產業。

黃志芳表示，近年來災難電影的情節不斷出現在我們日常生活中，人類的生存正面臨前所未有的威脅。日本政府規畫了「Society 5.0」、「2050日本綠色成長戰略」政策。這一次展覽主軸就是展現台企如何透過數位轉型與綠色轉型兩大技術，去應對這個挑戰。