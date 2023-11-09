鴻海創辦人郭台銘連署書突破103萬份，但全台偵辦連署書涉賄案件如火如荼，首例案件出現在新竹縣，新埔鎮代表會主席王增基以400元利誘民眾簽下連署書，10月17日遭羈押禁見，傳出9日新竹地檢借提王增基訊問，但王增基口風死緊，案情未有進展，檢方只好還押禁見。

郭台銘連署涉賄案件全台從北到南超過十幾起，由全台各地檢偵辦中，首例出現在新竹縣，為王增基涉嫌以400元獎金讓民眾簽下連署書，經新竹地檢調查溯源發現國民黨前中常委范成連也參與其中，檢調更發現范成連涉入範圍遍及桃竹，儼然桃竹地區連署操盤手，10月31日新竹地院裁准羈押禁見，國民黨更因此開除黨籍處分。

連署涉賄案件首例的王增基9日遭新竹地檢借提問訊，未料王口風相當緊，一肩扛下責任。傳出是檢方檢視王增基聯絡對象，因此追出范成連也涉入其中，9日檢方首次借提王增基問訊，不過王增基三緘其口，檢方只能還押禁見。