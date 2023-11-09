新北市板橋火車站旁，板橋區文化路一段與新府路口，今天（9日）晚間9時許，馬路上的人孔蓋，突然冒出大量的液體，警消獲報立即人車到場，人孔蓋不斷冒水出來，一開始以為是地下自來水管爆裂導致，擔心會有天坑事件發生，立即在現場警戒並疏導交通進行管制，直到水利局到達，才知道原來是發生這種事。

轄區警方獲報到場警戒，協助疏導交通。（警方提供）

據了解，事發路口的人孔蓋，在今天下午就有民眾報案表示有水冒出，水利局汙工科已經來處理過，沒想到晚上9時許，再度冒水，根據水利局人員表示，疑似下水道排水通道阻塞，排水不及才會從此人孔蓋冒出，目前已經進行疏通作業。

警方表示，第一時間接獲報案，就有派遣巡邏警員到場協助，因為該路口比較大，有後續支援到場協助疏導交通，所幸晚間9時許，車流已經很少，只有影響到公車行經路線，水利局人員到達後，水已經沒有再冒出來，至於詳細是否事排水道堵塞，還有待水利局人員了解後釐清。