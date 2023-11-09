俄羅斯國家技術集團（Rostec）表示，旗下希普諾夫儀器設計局（A.G. Shipunov）正致力於改進152毫米紅土地（2K25 Krasnopol）導引砲彈的特性，使其追瞄移動目標時的命中率再提升。

據《保加利亞軍事新聞》（Bulgarian Military）9日報導，根據Rostec發布的聲明，這一次主要提升瞄準和攻擊移動敵軍的性能，使其具備打擊行徑間目標的能力。除去這一次最新升級之外，今年5月也公布過一次可以結合無人機引導的紅土地升級版。

Looks like some SPG was DP'd by Krasnopol and Binan-3 pic.twitter.com/7t5nDi4AnJ — 🇷🇺Surovikin 🖤💛🤍 (@_Surovikin_) November 9, 2023

紅土地152毫米導引砲彈兼容於各種現代自走砲，如2S19 Msta-S、2S33 Msta-SM和聯盟自走砲（Koalitsiya-SV）。該砲彈的射程為20公里，彈頭重8公斤。另外還有外銷版的紅土地M2（Krasnopol-M2）主要用於出口，口徑為155毫米，瞄準小型單位的精度提高，射程較原版增加至26公里。

紅土地這種多功能的砲彈巧妙地分為不同的部分——目標搜索部分、導引模組、彈頭和後部隔間，具體為30F39雷射導引彈頭，可透過1D22、1D20或1D15雷射目標標定器以及1A35射擊同步機構組成。精密的雷射標定器可標定5公里外的目標。另一方面，砲彈飛行期間，可以搜尋半徑1公里內的雷射標定目標。

RUSIA triunfara nuevamente contra el NAZISMO.

Las tropas rusas comenzaron a utilizar munición guiada de precisión modernizada de Krasnopol con mayor precisión en la operación especial en Ucrania, informa Sputnik pic.twitter.com/C742GZemFM — Franco (@FrancoOriental) November 8, 2023

在飛行的最後階段，可自動調整的空氣動力舵對軌跡進行修正。該彈藥的口徑為152毫米和155毫米，有效射程為20-25公里。紅土地還有一種帶有衛星導引（GNSS）的彈藥版本，可用於打擊已知座標的固定目標，無需雷射導引。

與美國神劍砲彈（M987 Excalibur）定位相似，旨在從第一發就對小型地面目標、裝甲目標和軍事目標，例如戰車、頑固點或是觀測手所發現的其他重要目標進行打擊。必要時也可以用於正在移動的目標之上。