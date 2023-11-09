國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室9日質疑，民眾黨8日委託求真、趨勢、以及世新等三家公司的內參民調公正性有問題，點名趨勢民調公司與匯流民調就是同一公司，長期與民眾黨配合且結果經常偏誤失準。對此，匯流新聞網9日發布3點聲明反駁，將在10日對侯辦執行長金溥聰提出告訴。

匯流新聞9日發布聲明，「第一、匯流民調並非只委託趨勢民調進行調查，匯流也未收取民眾黨任何費用執行民調。第二、匯流民調幾次公佈民調侯友宜與柯文哲打平，並未偏袒任何一方，民調結果可受公評。第三、匯流民調沒有拿民眾黨1塊錢，金溥聰要指控須提出證據」，對於侯辦相關指控與說法，匯流新聞網10日將對侯友宜選舉辦公室執行長金溥聰提出告訴。

侯辦9日表示，民眾黨另一家自費委託的趨勢民調公司問題更大，其與匯流民調就是同一公司，不僅就是長期與民眾黨配合的民調機構，而且過去公布的民調結果也經常偏誤與失準，因而此次公布的民調結果根本難謂公正客觀。並指出去年台北市長選舉，匯流民調低估蔣萬安11.7%、高估黃珊珊快2%，且其他縣市首長選舉也有嚴重偏查，極為離譜。