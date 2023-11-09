百萬YouTuber「Joeman」、網紅蕾菈及其丈夫湯宇，涉大麻案遭逮捕，網紅Cheap在IG發文力挺Joeman，卻遭網友質疑雙重標準，甚至有網友在社交平台匿名指控「Cheap是找中國大陸寫手幫忙寫稿」，讓他氣喊提告。

Cheap意外捲入風波，近日還有網友在Dcard發文造謠，指稱「Cheap講故事還可以，但現在都是找中國大陸寫手幫忙寫稿，自己唸稿賺大錢」，無憑無據的匿名指控，意外惹怒Cheap。

昨(8日)深夜，Cheap透過臉書氣憤發文「絕對告死你，你以為dcard是匿名的喔?」，Cheap反駁道「我每一篇文案全都不假他人之手，沒有人可以模仿的，我甚至連影片都自己剪」，怒嗆匿名網友「我已經去做筆錄了，dcard出名的俗辣，你以為它不會提供資料?」。

Cheap控訴貼文也引來許多網友留言力挺「讓社會大學教他說話要負責任的」、「支持捍衛自己的權利，杜絕惡意中傷與造謠者」、「支持！一句話就想把別人的心血化為烏有，別以為網路就能為非作歹」、「Cheap加油，支持提告」。