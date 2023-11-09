現代人工作壓力大，就怕忙不過來，一名女網友分享轉職到竹科擔任助理，結果上班一個月就發現每天只要忙個20、30分鐘就開始空閒，部門長官也直接告知沒事可以滑手機，沒有事做讓她閒得發慌，甚至萌生離職念頭，讓許多人感到羨慕不已。

一名女網友在Dcard發文表示，近期在竹科找到新工作，擔任部門助理一個月後，發現工作內容主要是依同仁需求買東西、簽收、報帳，「一天真正工作時間不超過20分鐘，甚至0分鐘」，老闆更挑明地說「在我們部門你想滑手機就儘量滑，我完全不在意」，但滑手機一整天真的不知道還能滑什麼，甚至考慮要不要離職，好奇「錢多事少的工作真的好嗎？」

貼文引起熱議，不少人非常羨慕原PO，「這公司工作地點在哪？想去應徵」、「難道錢少事多的工作好嘛？」、「你記得把公司名稱報一下，你不要，還有很多人搶著要」、「為什麼我都找不到這種工作？」、「我也想要這種工作，我一定上班讀書去考證照」。

也有過來人留言提供建議，「同樣問題，非常理解你，我待的還是技術職，只是碰巧遇上養老單位，導致薪水高但工作量簡單，直接原地退休。上班找點事情做，趁機學點東西，心態可能要轉換一下，不然會待的很痛苦」、「現在工作也是錢多事少離家近，最近準備考證照，都上班戴耳機讀書」。