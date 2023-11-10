美聯準會（Fed）11月利率按兵不動，加上美財政部第四季新發債量低於預期，降低債券供給壓力，另一方面美國就業市場降溫，美債買盤回流壓抑債券殖利率，使美房貸利率隨之下滑。國內五大金控也表態聯準會12月不會升息，市場上美債ETF在9日爆量上漲，包括元大美債20成交量突破5.8萬張，直逼ETF量前三名寶座。

據統計，盤面上15檔短中長型美債ETF中，尤其長債ETF漲勢相當亮眼，如元大美債20正2、國泰20年美債正2、凱基美債25＋、復華20年美債、群益25年美債、元大美債20年等，日漲幅介於1.9％～3.46％，11月以來漲幅則高達5％～13.5％間不等。法人研判，近期債券殖利率仍將呈現區間變動趨勢，中長期債券ETF對殖利率變動較敏感，價格波動相對更大。

第一金美國10＋金融債ETF（00834B）經理人高若慈表示，從整體債券殖利率變動看來，中、長期公債殖利率下滑幅度較顯著，短天期殖利率則見微幅下滑，價格則與殖利率呈現相反走勢。

儘管長短期債券利率仍倒掛，也就是短期的債券殖利率，高於長天期債券殖利率的現象。若未來美國停止升息、甚至開始降息，長、短天期殖利率皆會呈現下滑，均有助於各天期債券價格的表現。

根據芝加所FedWatch預估，利率出現轉向的時間點，較大機率落在明年6月之後，法人分析，短期間內債券殖利率仍將呈現區間盤整，整體區間落在4.4％～5.1％間，長天期債券除了適合長期持有，也可視利率水準採區間操作策略。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，疫情導致的通膨循環從去年3月開始，聯準會持續升息，在去年力道最強，直到今年上半年幅度降緩，市場原先預期下半年不會再升息，後來聯準會持續放鷹，讓長債殖利率開始飆升，直到11月市場預期升息循環見底，買盤開始進場買長期公債，為了搶價格反彈。

過往債券屬於機構法人的投資標的，一般散戶很難介入，現在有債券ETF就如同買股票下單一樣方便，產生散戶近期爭相投入的市況，債券型ETF可作為散戶避險、投資的新選擇，法人研判債券市場壓力的黑暗時期已過，預期未來能見到波段行情。