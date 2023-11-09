台北市文化局長蔡詩萍畢業於臺灣大學政治學系，也是輔仁大學中文系與世新大學新聞系講師，他與前新聞主播、主持人林書煒於2002年結婚，兩人育有一獨生女蔡中泠，今年9月夫妻二人才送18歲的蔡中泠去日本早稻田大學讀書，近日蔡詩萍在社群提起女兒，謙虛曬出女兒的書法作品，獲得網友們一致稱讚。

蔡詩萍近日在社群提到一位教授好友與他家來往密切，對女兒也關愛有加，知道蔡中泠會寫書法後，邀請蔡中泠幫忙為書房題字「人生是一場微型創業之旅」，蔡詩萍表示「經過精心製作後，這行字看起來還真的可以，哈哈，謝謝顏教授，我女兒在東京看到了，她很開心」，蔡中泠的字十分秀美，人如其字，讓網友們誇獎：「書藝功力的深厚令人讚歎不已，真是虎父無犬女啊！」、「太美的文字」、「我不誇張～看到泠泠的，題字我起雞皮疙瘩，有才有型漂亮指日可待的美人兒」、「寫的真好」、「字寫得好美喔！」、「令嬡實在太優秀了！」、「字如其人，美麗自然𩆜動又有分自律」、「泠泠的字，恰如其名，相得益彰，美字了得」。

蔡詩萍過去曾透露女兒每周要上一次書法課，都是他負責接送，蔡中泠一開始對書法有抗拒，但時間久了就認份了，轉而接受課程學習，老師也誇蔡中泠很乖，蔡詩萍認為女兒這點和他很像，性格都很執著。