新北市消防局9日上午與10位澳洲猛男消防員合作，舉辦新北澳洲消防形象月曆交流宣導活動，共同為兩國的形象月曆宣傳。民進黨台北市議員、立委參選人許淑華透露，負責牽線的澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處代表劉培希(Patrice Hafenstein)邀請她帶澳洲消防員一起逛夜市，除了吃美食，也體驗了傳統的挽臉、鳥卦以及經絡按摩。

許淑華9日晚間在臉書發文透露，劉培希邀請她帶10位澳洲消防員去逛夜市，她一口就答應，也藉機行銷她選區內的饒河街夜市。她也分享行程，在逛夜市之前，先帶澳洲消防員到松山慈祐宮參拜，台北市消防局長莫懷祖、慈祐宮董事長陳玉峰也陪同，隨後則由饒河夜市自治會長郭洪金鳳陪同，與許淑華和澳洲友人一起逛夜市。

許淑華也提到，她首先帶澳洲消防員品嘗「老外最害怕的台灣美食」，還帶他們去吃藥燉排骨、臭豆腐、烤玉米、胡椒餅等台灣小吃，除了吃美食，也帶他們體驗傳統挽臉、鳥卦以及經絡按摩。

澳洲消防員自2018年首度來台參與新北消防形象月曆發表會，開啟兩國消防月曆交流，睽違四年後，透過劉培希牽線，再次邀請10名澳洲消防員來台，共同為兩國月曆宣傳。2024消防形象月曆在全家便利商店通路公益販售，月曆與桌曆採用不同版本照片，售價皆為119元，銷售所得扣除必要成本，將全數捐給好日子愛心大平台幫助弱勢族群。