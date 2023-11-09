印度東部一處巴士大站日前發生重大交通事故。國營巴士公司候車站內有一輛停靠在候車月台的豪華大巴突然筆直闖入候車亭，造成3死2傷，死者包括一對祖孫。當局已下令調查。

綜合印度電視台（India TV）、《印度時報》（The Times of India）報導，這樁慘劇發生於當地時間週一（6日）上午，地點在印度安德拉省（Andhra Pradesh）中部的政治經濟中心維傑亞瓦達（Vijayawada）距離河岸不遠的潘迪特尼赫魯（Pandit Nehru）巴士站，由國營巴士業者安德拉省道路運輸公司（Andhra Pradesh State Road Transport Corporation，APSRTC）營運。

事發之前，不少旅客坐在站內候車，也有人走來走去。面朝候車亭建物停靠在一處月台的AC Metro豪華巴士，突然間慢速朝候車亭駛去，第一時間撞上一名恰巧走過車前的行人，接著座椅上的旅客全被撞倒，周邊人群四散逃命，場面嚇人。事發畫面已在社群媒體流傳，印度媒體也披露報導。

Shocking #BusAccident at Local Bus tribunal in #Vijayawada. Bus Rammed into platform causing 2 death and one injury.

Driver put 1st Gear instead of reverse gear.#AndhraPradesh #Accident #viralvideo pic.twitter.com/3KgWEqXUyK — Sunaina Bhola (@sunaina_bhola) November 6, 2023

3 persons, including a boy and bus conductor killed after a #APSRTC bus rams into waiting passengers in #AndhraPradesh’s Vijayawada. As per reports the accident occurred as the driver lost control of the vehicle. The bus was bound for Guntur from #Vijayawada. #BusAccident #Guntur pic.twitter.com/WNMgDifcab — E Global news (@eglobalnews23) November 6, 2023

在場旅客驚魂甫定後，不少人圍到車邊試圖救助傷者。巴士駛入候車亭幾公尺之後就停了下來，車上24名乘客均安。車外有3人不幸喪命，死者包括46歲婦女與她僅7個月大的孫子，另一名24歲死者是運輸公司的外包業者員工。

APSRTC公司總經理表示，當局已下令調查事故，公司會負擔傷者醫療費用；肇事車輛駕駛年約60歲，車輛狀況良好，公司正在調查有無技術層面故障或駕駛員失誤。

當地警方表示，初步調查顯示，肇事巴士原本應該倒車出站，駕駛踩了油門，車輛卻往前開動、直闖月台候車區，慘釀死傷憾事。