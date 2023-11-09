知名YouTuber「Joeman」(6日)傳出持有大麻，消息震驚網紅圈，有不少YTR也針對Joeman的道歉影片發聲力挺。過去曾有涉毒前科的Toyz質疑雙標，引來呱吉反諷「那是因為你沒有朋友」，對此，經常針對時事作出評論的陳沂也直言「做錯事就是做錯事」。

今(9日)陳沂透過臉書發文指出「呱吉說，Toyz如果覺得創作者紛紛挺Joeman雙標，那是因為你沒有朋友，所以呱吉對「朋友」的定義是無條件瞎挺嗎？」，並進一步發表看法，認為「做錯事就是做錯事，不能因為是朋友，就說這沒什麼，或硬拗成對的吧？」

陳沂透露「之前跟呱吉合作過脫口秀，他認為我們是朋友了，結果前陣子我評論他，他就玻璃心碎，覺得我是朋友怎麼可以這樣講他」，陳沂分享自己認為，「朋友」的定義應該是「喜歡這個人，跟他相處很開心，他好我稱讚他，他做錯事我罵他，但我會關心他，陪他一起度過難關」，痛批「只能互相吹捧不能批評，那叫『表面朋友』吧？」。隨後，陳沂也補充解釋「我說的很清楚是『創作者』們的力挺，不是單指呱吉的發文內容」。