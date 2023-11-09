據陸媒報導，晶片產業鏈人士表示，由於專用輸出中國被稱為「閹割版」AI晶片的A800、H800遭美國即時封殺，英偉達(Nvidia)再開發出針對中國區的最新改良版系列晶片：HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。

據《科創板日報》引述知情人士表示，最新3款晶片是由H100改良而來，英偉達最快將於本月16號之後公布，中國廠商最快可能在這幾天拿到新產品。

報導說，市場認為，英偉達又推出更新款AI晶片和美國上月起再次收緊對華高端AI晶片出口禁令有關。相關規定將英偉達專供中國區客戶的A800和H800晶片納入管制，讓百度等投入AI研究的企業轉為向華為訂購替代產品。

陸媒報導說，百度8月為200台伺服器訂購了1600片昇騰910B的AI晶片。到10月份，華為已向百度交付了超過60%的訂單。目前英偉達尚未回應此事， 他們也不太可能回應此事，畢竟太過於敏感。

《快科技》報導說，美國上月突然宣佈，最新AI晶片管制提前生效，這就導致英偉達不得不斷供一些正在進行的訂單。英偉達表示，影響適用於「總處理性能」（TPP）為4800 或更高性能並為資料中心設計或銷售的產品，即A100、A800、H100、H800和L40S 的出貨。

但是，美國在上月的的一封信中告訴英偉達，對包括中國在內的國家銷售高端晶片的新出口限制「立即生效」。不過現在問題來了，自11月17日起，英偉達GeForce RTX 4090顯卡是否會不再向中國大陸出口？

有行業人士直言，一般認為：火爆程度上H100＞A100＞A800，A800主要面向中國市場，是A100的「閹割版」，H100比A100還要更高階一點。此外還有一款號稱是「H100閹割版」的H800。