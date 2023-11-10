美國演員工會宣布，與美國電影和電視製片人聯盟（AMPTP）達成的臨時協議，8日投票無異議通過。長達118天的罷工行動，於9日午夜零時劃下句點。

演員工會與網飛、迪士尼、華納兄弟、亞馬遜等製片公司及串流業者組成的協商代表，歷經數周密集談判後終於達成協議。

工會透露，這只價值超過10億美元的3年合同，內容包括調高基本薪資、串流業者同意支付「串流參與獎金」（streaming participation bonus）。

該合約並針對未經授權的AI生成影像提供保護。這也是好萊塢演員參與罷工的主要動機之一，他們擔心會被「數位替身」搶飯碗。

美國演員工會8日晚間告訴工會成員：「我們達成的合約，能讓各領域的SAG-AFTRA成員建立永續職涯。」美國演員工會的全國理事會預定10日開會審查這份臨時協議，其他細節將在會後公布。

這波好萊塢罷工潮，最先由美國編劇工會（Writers Guild of America）於今年5月發動，在演員工會加入後，是好萊塢63年來首度出現雙重罷工。編劇工會9月與娛樂巨頭達成初步協議後，結束長達148天罷工。

除編劇和演員外，其他影視相關從業人員、服裝設計師、美髮師等都加入罷工行列，好萊塢全面停擺重創加州洛杉磯經濟。其他如喬治亞州、新墨西哥州等好萊塢製片重鎮，也連帶受到衝擊。

好萊塢雙重罷工打亂影視拍攝進度，網飛夯劇《怪奇物語》（Stranger Things）、ABC熱門喜劇《小學風雲》（Abbott Elementary）被迫暫停。《沙丘：第二部》（Dune： Part Two）、《不可能的任務8》等鉅片延後上檔。