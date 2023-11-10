美銀執行長莫尼漢（Brian Moynihan）8日在路透NEXT會議受訪時表示，即便消費者支出和商業借貸放緩，他仍看好美國經濟會軟著陸躲過衰退。

莫尼漢指出，10月美銀客戶的消費支出增幅縮到4％至4.5％，只有今年稍早的一半，商業客戶的借貸也沒以前多。

莫尼漢這幾個月來，將消費者支出穩健及財務健康，視為美國經濟避免衰退的徵兆，他的看法常與同業的悲觀展望形成強烈對比。

美銀經濟學家預估，美國今年的經濟成長率 2.7％、明年成長率0.7％，符合經濟放緩但維持正成長的軟著陸情境。

美銀經濟學家也預測，Fed 12月將再升息1碼，終端利率達到5.5％至5.75％區間。莫尼漢表示，Fed可能會再一次升息，但不是完全肯定，預料降息時間在明年下半。

Fed在過去20個月已11度升息，經濟學家鑑於貨幣政策的滯後效應（lagged effect），憂心 美國經濟明年衰退。但高盛首席經濟學家哈祖斯（Jan Hatzius），8日接受美媒CNBC專訪表示他不擔心。

哈祖斯認為，Fed鷹式升息對經濟的最大衝擊已經過去。照高盛經濟學家估算，Fed升息循環拖累美國GDP最厲害的時期，發生在2022年到2023年初。

至於近期長期公債殖利率飆升帶來的影響，高盛相信很快就消失無蹤。高盛表示，貨幣緊縮衝擊經濟的滯後效應，會比普遍預期地還短暫，因為市場早有心理準備。

哈祖斯指出，今年的數據證明，通膨在未傷及經濟的情況下降溫，而且實質家庭可支配所得勁增有助消費，他對美國經濟前景「相當樂觀」。

哈祖斯預測，Fed會按兵不動到明年第四季，一直到總統大選過後。他還說，通膨率仍略高過2％目標的緣故，Fed無法提早降息，除非美國經濟成長意外失速。