台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

每年年底男子網壇的壓軸好戲就是ATP世界巡迴賽總決賽（ Association of Tennis Professionals Finals，簡稱ATP Finals），今年11/12～11/19於義大利都靈舉行，比賽的場地是屬於室內硬地，每年的這項賽事都只有當年度表現最佳的8名網壇佼佼者才有資格參賽，可想而知比賽一定是非常刺激精彩，今年誰能奪冠運彩開盤你來猜。

ATP Finals是澳網、法網、溫布頓及美網等四大公開賽以外最重要的男子國際網球賽事，每年都在年底前舉行，當年度ATP排名前7名的選手優先取得參賽資格，第8名則由當年度四大公開賽取有冠軍且居ATP排名8～20名者取得，如果獲得四大公開賽冠軍者超過1位則以其ATP排名較高者取得，如果都沒有球員取有四大公開賽冠軍，則直接由ATP排名第8名的選手取得。具有參賽資格的8位選手中若有因故無法參賽者，其參賽資格由ATP排名順位依序遞補。

ATP Finals的賽制與四大網球公開賽有所不同，首先就是它會將所有8名選手分成2組，每組4人，ATP排名第1及第2的選手會被分開安排在A組及B組，排名第【3、4】、第【5、6】及第【7、8】的選手則分別倆倆抽籤決定是到A組或B組。同組的4位選手先進行一輪單循環賽(每組6場，共12場)，戰績前2名晉級4強淘汰賽(2場)，4強淘汰賽勝出者進入決賽(1場)爭奪冠軍獎盃，與四大公開賽從頭到尾都是單淘汰賽不同。其次就是每場比賽它都是3盤2勝制，也不同於四大公開賽的5盤3勝制。

從近10年ATP Finals奪冠情形來看， N.喬科維奇最多有4次，其次是A.茲維列夫的2次， A·穆雷、季米特洛夫、提希特斯帕斯以及麥維德夫則是各有1次，今年到底誰會拿下這個精彩的ATP Finals冠軍大家可以買張運彩猜猜看，同時所有15場比賽台灣運彩也都會提供投注，希望大家「買運彩 看比賽 更精彩」的同時也能中大獎。