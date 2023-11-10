根據台灣集中保管結算所截至10/27統計資料，今(2023)年以來台股ETF總受益人數增加161.6萬人，累積達569.3萬再創新高，其中增加最多的5檔ETF中，4檔是高股息家族的，1檔是債券ETF，第一名仍由今年以來人氣第一的00929奪下。

資料來源：台灣集中保管結算所，2023/10/27。

00929 連續三個月蟬連高股息績效王

引領月配息風潮的傳奇ETF-復華台灣科技優息(00929)，新增人數近45萬人居冠，可說今年每增加4人，就有一人買00929，堪稱目前市場上當紅炸子雞。主因除了穩定的月配息政策展現滿滿誠意，而在投資人最在乎的含息總報酬方面，00929在8月搶下冠軍寶座，以1.81%的報酬率不僅成功擊敗ETF老大哥，更一舉躍升首位，成為台股原型ETF的霸主，之後9月延續優異的成績，並在10月大盤下跌2.2%的逆勢下，還繳出上漲0.95% 的正報酬表現更是讓投資人津津樂道。

備註：排除乾淨能源類ETF，資料來源：Cmoney 計算方式前一個月最後一個營業日~該月最後一個營業日的日差幅:收盤價 2023/10/31

基金規模飆千億 00929成小資族和退休族新寵

現在00929已經是許多小資族和退休族投資首選，從集保戶股權分散表來看，00878和0056在千張以上的項目今年以來反而是減少的，雖無法直接說這些人頭也不回持續跳車，紛紛投入00929和00919的懷抱，但持有張數10張以下的投資人，從6/9成立以來共增加34.2萬人，堪稱引領存股投資界的新風潮。畢竟面對萬物齊漲的世代，對於小資族而言，與其乾坐著領死薪水，不如想辦法找出為自己每月加薪的出路，更別說辛苦大半輩子的退休族，當然不能錯過最佳的投資機會創造現金流，讓後半輩子能輕鬆享福。

資料來源：台灣集中保管結算所 2023/10/27

小資族想每月為己加薪 準備80萬就能月領三千

以小資族每月想為自己加薪5000元為例，拿10月31日00929的收盤價17.35元計算，投入80萬元約可買到46張，依00929每單位配發0.11元推算，每月可收到5,060元(46 x 110)若目標想訂高一點，一個月想創造1萬元現金流，則需160萬元本金，換句話說，1年就能多增加12萬元的現金流，多出來的資金還能持續投資累積本金，讓小資族有機會加速累積資產。

退休族月月領5萬不是夢 00929為你實現心願

至於退休族想為後半人生創造每月額外3萬元的現金流，可以檢視包括是否有已到期的儲蓄險或先前買的保單，甚至是手頭上沒有投資績效的資金，加上退休金湊一湊，推估480萬作為本金，每月就能實現領3萬元目標，加上勞保、勞退的2萬挹注，月月領5萬成為動收入可是非常滋補。

穩定配息+秒填息+績效佳 00929成當紅炸子雞

不過會讓小資族、退休族這麼買單，00929背後實力當然非同小可，畢竟多檔高股息ETF成交量激增，00929如何脫穎而出全看的是「數字會說話」，以老字號ETF 0056、季配息00878相較，年化殖利率分別是6.15%以及6.65%，00929的年化殖利率卻上看7.62%。

攤開00929選股指標來看，除了基本面篩選，也排除景氣循環股，成分股更全集中在市值前200大上市櫃科技股，帶領投資人一起跟上科技產業的長期趨勢，端出平準金的穩定配息，加上三次配息皆秒填息的表現也令人刮目相看，甚至榮登台股原型ETF含息績效月冠軍，如此種種優異成績，難怪00929會成為現在高股息ETF市場的當紅炸子雞。

月月配有機會省二代健保費 讓小資族和退休族開心存錢

此外，00929會成為小資族、退休族最主要的存股標，背後還有一個誘人的原因，那就是月月配的機制讓投資人可能可以省下二代健保補充保費，根據規定，只要單次領息減超過2萬元，就必須繳納2.11%二代健保補充保費，簡言之，無論你是季領3萬配息或半年領6萬配息都逃不過繳交二代健保命運。

以00929成立以來四次配息皆為每股0.11元計算，1張可領配息110元，除非投資人擁有超過182張以上，才會被扣二代健保補充保費，也因此只要規劃好每月領配息不超過2萬元，不僅省下二代健保補充保費，若每月領配息1萬，每年就可實領12萬元配息。00929以獨特優勢完全滿足投資人所好，從多檔高配息ETF殺出重圍，讓無論是小資族或退休族都能輕鬆為自己佈局累積資產。

(文／呂佳恆撰寫提供)

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。