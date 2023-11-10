信義房屋自2007年推動信義志工，多年來深入社區，上山下海服務有需要的社區，近期信義志工前往位於彰化縣員林的愛啟兒日間小型作業所，陪伴作業所學員代工包裝、環境清潔打掃，完成日常作業活動，讓學員感受實際支持與關懷，並在所內舉辦特奧滾球競賽，陪伴愛啟兒們享受運動樂趣，信義志工有感的說，跳脫房地產買賣，無所求的幫助他人，讓工作更有意義。

當天志工活動共分成上下半場，上半場由信義房屋同仁陪伴學員進行日常工作技能訓練與環境清掃；下半場則由信義志工與學員組隊，進行特奧滾球競賽，讓志工與學員在競賽過程中互相合作與支持，增進學員的團隊合作意識。活動尾聲則是藉由認識愛啟兒藝廊商品，欣賞學員創造的作品，是如何融入產品設計中，讓學員有發表創意的機會，更是引發志工們的熱烈支持。

二度來到愛啟兒的信義房屋西屯惠中店經理楊曉芙表示，志工活動能夠讓同仁感受「施比受更有福」的意義，同時在服務對象身上學習到專注投入、不斷練習，把事情做得更好的態度；而有機會再次回到過去曾經服務過的地方，看到志工活動真的能持續提供幫助，並有機會與社福團體產生更強的連結。

信義志工協助愛啟兒學員進行墊圈代工作業。(圖/信義房屋 提供)

談及信義志工活動帶給同仁的正面影響與啟發，信義房屋南港中研店經理林宗翰說，志工活動可以提升同仁的同理心與熱情，在房屋買賣交易的職場型態中，可以從更多元的角度去服務客戶，也能有更多不同的想法應用在工作中。藉由這樣的志工活動，也能為工作賦予更多層次的意義。

愛啟兒主任賴幸宜表示，看見信義志工與愛啟兒互動、加油打氣，讓愛啟兒露出燦爛笑容，希望企業透過這樣的志工服務活動，更加了解社福類型的單位與其服務對象，進一步影響到社會大眾對心智障礙朋友的認識，將有助於他們融入社會，形成良好的社會互動關係，相較於資金、硬體的資源補助，陪伴與關懷對於愛啟兒來說也是非常重要的一環。

信義房屋表示，為鼓勵同仁把關心與服務的精神擴及社會每個角落，信義房屋號召同仁走入社區服務，並提供志工假鼓勵同仁在工作之餘也能投身志工活動，而同仁也很有參與感，每次開放報名就是秒殺，志工服務已成為信義房屋的永續傳統。