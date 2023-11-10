訴求高股息的ETF已成為許多投資人新寵，根據集保股權分散最新統計，台股ETF總受益人連續14周創新高，來到584萬3505人，有網友在Dcard發文，透露自己靠ETF每月領一萬元的被動收入，引發其他網友討論。

該名網友表示，他持有的ETF包括季配息的0056以及00878，這兩檔股票建議31元以下以及19元以下買進，10月份他加碼買進00919，並建議大家21元以下價位買進。

該名網友說，他目前持有0056共10張、均價在30.1元；00878共28張、均價17.2元；00919則買了19張、平均買入價格在20.2元。靠著買進這些股票，他每個月算下來都是領將近一萬的加菜金。

其他網友則說，「這樣比放銀行好太多了」、「選擇殖利率在5~7%，同時高成長性的個股，一手領高股息，一手賺資本利得」、「入門很簡單，選相對穩定的ETF，然後設定每月定期定額即可，也不用看盤，最重要就是持續不中斷」、「年輕還是以指數型ETF為主比較好」。