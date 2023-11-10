臺東慢食節前進臺北啦！30名臺東慢食廚人帶著最具臺東味的料理，12/9、12/10將在華山1914文創園區，展現最具臺東味的「未來餐桌」。現場除了料理市集，還有各項活動與演出，請大家一同感受臺東山海孕育的富饒飲食與文化，並品嚐慢食廚人用料理呈現的未來主張。

臺東慢食節自2017年開辦，從國際慢食運動核心理念「優質、純淨、公平」出發，鼓勵在地料理人、小農、小店，挖掘特色食材和自身的飲食文化，訴說地方風土與文化生活。為了守護環境，活動中不使用任何一次性餐具，並提供餐具租借、洗滌設施，鼓勵民眾自備餐具，在慢食節中享受愜意愉快的野餐慢生活。

睽違2年回歸華山，從小米、野草野菜與黑潮展望未來

臺東慢食節2021年曾於臺北華山舉辦「很會餐桌」，臺東慢食代表隊帶著最拿手的經典料理前進臺北，2023年再次回歸，這次更要讓大家從味覺拉近與未來的距離。為了保留傳統並與未來接軌，店家選用臺東原生食材，以「部落的原創、黑潮來的鮮、野地上的草與菜、田園裡的果與米、山林裡的香」等五大層面展現傳統的力量。例如以部落種植的小米製成布農族小米飯、排灣族的「Qavai」與「吉拿富」；結合發酵文化與田園果香製成「木鱉果米釀」、「刺蔥康普茶」；採集野草野菜融進西式料理與港式點心，打造「大花咸豐草鹹派」與「雞屎藤糰子」；臺東特產紅烏龍做成「紅烏龍滷豬腳」、「紅烏龍冰淇淋」。最後，當然不能遺漏黑潮帶來的豐饒海鮮，以遵循永續漁法的手鏢旗魚，製成「煙燻旗魚披薩」與厚切生魚片。

分享多元飲食文化，大師帶導覽更過癮

(圖/臺東縣政府提供)

「傳統尋得有多深，未來就可以續得有多遠。」為了帶大家一起跨越傳統到未來的鴻溝，現場規劃多場慢食講，從聲音、氣味等層面切入，從原住民音樂、植物香氣熟悉臺東在地食材；自然食器老師也現場帶領大家體驗採集自然素材製作食器的傳統智慧，更有重磅級飲食文化講師導覽，更深入了解臺東慢食節的脈絡與未來展望。(臺東縣政府廣告)

臺東慢食節《未來餐桌》

時間│2023/12/9、12/10，12:00-17:00

地點│華山1914文創園區入口廣場