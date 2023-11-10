知名半導體分析師陸行之表示，他本來要換新手機，將iPhone 12換成iPhone15，但新的跟舊的功能沒有差很多，就打消主意省點錢，等i16或i17再說。他直言，有了華為這條超大鯰魚回歸，蘋果及其他手機大廠會振作一些，不會每年擠牙膏式小改一下手機，就想讓消費者買單。（編按：鯰魚效應是指透過引入具威脅性的競爭對手，激發原有企業變強的一種效應。）

陸行之在臉書發文提到，近期有超過25家半導體公司庫存月數正在健康減少中，但在這庫存減少的期間，晶圓代工產能利用率未來6個月應該都無法超過80%，也不會大幅加碼設備採購，這樣半導體產品設計公司就會表現比設備及代工好。

值得注意的是，在這當中，居然看到很多手機半導體公司庫存月數竟然季減20%至40%，電腦雖然也是季減，但沒比手機強；另外，不僅蘋果有帶動，華為也有帶動，陸行之預期，有了華為這條超大鯰魚回歸，蘋果及其他手機大廠會振作一些。

陸行之表示，因為華為的帶動，大陸的半導體設計公司庫存月數竟然季減16%，年減26%，但目前離歷史低點還有兩倍，主要是因為美國加強封鎖，以後降到4至5個月會比較合理。

IT之家報導，研調機構Canalys日前發布，今（2023）年第三季中國大陸智慧手機市場出貨年減5%至6,670萬支，連續兩季跌勢趨緩。

Canalys分析師朱嘉弢表示，中國大陸手機市場今年已經觸底，下半年華為將對競爭態勢產生「鯰魚效應」，包括廠商正準備擴大其產品組合，加速升級頻率，尤其在高端市場，主要刺激消費者升級和品牌切換的欲望。

以第三季來看，榮耀憑藉產品及通路競爭力，出貨1180萬支、搶下18%市占重返第一；OPPO（含一加）出貨1090萬支，排名第二；蘋果借助新機熱度緊隨在後，以1060萬支出貨位居第三；而vivo出貨策略謹慎，以16%市占率排名第四；小米維持第五名，市占率小幅提升至14%。

中國市場的發展軌跡，面臨各種機遇與挑戰，隨著明（2024）年逼近，廠商的戰略，尤其是華為和蘋果等領頭廠商的戰略，將在很大程度上塑造整個產業格局。