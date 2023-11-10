一名女子在網路發文表示，因為錢包不見，跑去派出所詢問是否有人撿到皮包，沒想到遇到「吊兒郎當」的警察，讓她不經懷疑「台灣警察到底怎麼了？」

女網友在「Dcard」發文表示，她今天錢包不見，很慌張的跑去警察局詢問，警察有提醒她金融卡要去掛失其實人還蠻好的，但是就是態度讓人感覺很差，雖然每個人感覺不一樣，但至少女網友感覺是這樣，並提到之前看抖音，常有人在發警察態度不好的影片，直到今天自己遇到，才真的感覺到，女網友表示，她也很體諒警察的辛苦，但是感受真的沒有很好。

兩人對話如下：

女網友：「你好我的錢包不見了，請問有撿到我的錢包嗎」

警：「喔所以呢？後面講一串超小聲沒聽到」

女網友：「你可以再說一次嗎我沒有聽清楚」

警：「身分證你可以打電話去報掛失，然後金融卡可以打電話給你的所屬銀行掛失」

女網友：「那請問有撿到錢包嗎」

警：「你的錢包長怎樣」

女網友：「黑色的扁扁的一個coach的長夾」

警：「目前應該是沒有」

女網友：「那我可以留資料嗎，如果有撿到拜託打給我謝謝」

警：「留電話號碼、錢包樣式、名字」 ：「好的謝謝」 警：「你那個金融卡還是報掛失比較好，至少避免被當人頭戶」