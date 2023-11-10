香港男星梁朝偉今年在影壇各大獎項收穫滿滿，先是在金獅獎從李安手中拿到終身成就獎，日前又在第36屆金雞獎上奪下影帝，實至名歸。當晚頒獎後，劉嘉玲在後台介紹梁朝偉與影后何賽飛認識，怎料，二人早在《色戒》就曾合作過，認出對方後梁朝偉更嚇得後退幾步，令廣大影迷笑翻。

梁朝偉日前在金雞獎奪下最佳男主角殊榮後，成為華人電影史首位「大滿貫」三金影帝，寫下難以撼動的成就；而微博上瘋傳一段得獎者在後台的影片，畫面中劉嘉玲向梁朝偉介紹獲得最佳女主角的女星何賽飛，沒想到對方一段話馬上讓梁朝偉嚇到後退幾步。

何賽飛向梁朝偉和劉嘉玲說，她與梁朝偉早就見過面，「我是在《色戒》裡背對你打麻將的人」，原來拍攝李安電影《色戒》的時候，在一場湯唯打麻將的戲中，何賽飛飾演牌搭子之一蕭太太；之後也有網友挖出電影中兩人同框畫面，激動地說，「這一幕，今年金雞最佳男女主角」。

雖然何賽飛當年在電影中，只有幾個鏡頭，也不是主要角色，但身為國家一級演員的何賽飛曾透露，當年李安導演對她們要求非常嚴格，所以打麻將甚至成為受訓項目，李安要求她們「要打得熱絡，打得優雅，而且要打得漫不經心」，甚至對何賽飛還有腔調規定，只為了使人物更加逼真。