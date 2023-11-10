2024總統大選僅剩64天，之前有媒體報導國民黨「沒有侯柯配，就是侯韓配」。而國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯也表態，指前高雄市長韓國瑜已經否認出任國民黨總統參選人侯友宜的副手，大家需要尊重韓的意願，並強調韓國瑜應該列名不分區立委名單中的第一名，甚至有可能的話，2024後爭取當立法院長，因為其被藍白兩方所認同。對此，前立委郭正亮9日就表示，「侯友宜的民調最近上升，多半是藍白吵架造成的，造成一些藍營的回流，並不是說韓粉整個歸隊，韓粉大概還有40％沒歸隊」，引發討論。

據《中評網》9日報導，徐巧芯指出，韓國瑜若是成為國民黨不分區名單第一名，並進一步爭取立法院長，有助在野席次在國會極大化，此舉無疑能影響民眾投票的意願，並且有效的號召出藍軍選票，對總統、立委選情都有幫助。

郭正亮9日在政論節目《國民大會》中表示，「韓國瑜已經很認真幫侯友宜站台了，大概站了5、6場，可是這樣還是不夠，事實上你沒有看到侯友宜的民調真實上升」，郭正亮最後更坦言，「侯友宜的民調最近上升，多半是藍白吵架造成的，造成一些藍營的回流，並不是說韓粉整個歸隊，韓粉大概還有40％沒歸隊，所以徐巧芯才會想這個辦法，把40％拉回來」。