新北市1名陳姓男子是國小專任教師，任教十餘年，2021年遭指控，在其住家及學校儲藏室、器材室等處，對男學童強制猥褻及性交行為得逞。被依對未滿14歲之男子為性交罪，共4罪，各處有期徒刑3年6月。應執行有期徒刑6年6月。

判決指出，陳男分別於2021年11月5日及12月3日下課後，利用獎勵課業進步及陪同治療青春痘之機會，騎機車載男童至陳男住處，又於12月23日及12月30日中午於學校體育館器材室及電腦教室小房間內，脫去男童褲子後，徒手撫摸及以口含住男童之生殖器，為猥褻及性交行為得逞。事後男童告訴母親後提告。

一審法官認為，被告身為教師，深受學生信任且易成為學生之效仿對象，竟未能以身作則替受教學子樹立良好典範，竟利用男童年輕識淺、懵懂而不知如何自我保護之機會，為求情緒宣洩而逞一己私慾，罔顧男童心理人格發展之健全性、性自主決定權與身體控制權，依對未滿14歲之男子為性交罪，共4罪，各處有期徒刑3年6月。應執行有期徒刑6年6月。

陳男不服提起上訴。陳男主張男童指訴前後不一，有說謊之嫌；法院調查後，認為男童之證述確與事實相符，足以憑採。駁回陳男上訴。全案仍可上訴。

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