日劇天王木村拓哉因引用強尼喜多川的名言，遭網友疑他支持強尼喜多川，引發網友不滿，他雖火速刪除貼文，但仍引發品牌切割。而他20歲小女兒木村光希則不受影響，受國際精品邀請出活動，但卻一動作疑走光露出胸貼。

木村光希（Koki）頂著木村拓哉及工藤靜香女兒的光環出道，同時她還有著亮麗外表與170cm的高䠷身材，成為新一代時尚寵兒，近日受「Bulgari」（寶格麗）國際精品邀請出席東京舉辦活動，她穿上白色平口長裙，胸前正面挖洞出席活動，未料在拍照時更因抬手，疑似洩出胸貼及側乳，瞬間吸引攝影師補捉走光畫面。

當日參加Bulgari寶格麗盛會的明星，還有日劇天后米倉涼子、男神山下智久及名模森星等。戴上逾3億日圓(約1550萬港元)首飾的米倉，出場時大方拉開西裝領口任攝影拍照，瞭解攝影師要的畫面，去年9月則因急性腰痛辭演舞台劇的她，感慨過去一年健康狀況，幸好在接受治療後已逐漸好轉，感恩終於可以出席活動與大眾見面。山下智久被追問舊公司傑尼斯事務所解散事宜，則表示「不便回應」。