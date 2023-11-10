隨著俄烏戰爭膠著與以哈衝突惡化，南海形勢也蠢蠢欲動。美日雙航母演習與中共航母打擊群在菲律賓附近互別苗頭，日本與印度也增援船艦與直升機援助菲律賓，以對抗中共在南海島礁大量機艦圍堵的優勢。這些變化似乎沒有動搖中共的南海策略，以強大的南海艦隊與壓倒性數量的海警船隊，加上多處島礁 上強大的基礎設施，逐步掌控南海的目標似乎並不遙遠。

向來在南海主權爭端議題上擔任主導地位的美國，最近為東歐俄烏戰爭與中東以哈戰爭，佔用了大量的資源。從日本首相岸田文雄訪問菲律賓之行看來，美國顯然要仰賴日本支援菲律賓在南海議題上對抗中共。近來明顯地在黃岩島與美濟礁更頻繁地出現中菲海上船艦磨擦，日本首相岸田文雄即於11月4日訪問菲律賓，並在菲國會發表演說，聲稱「保護南海自由航行的三邊合作正在進行」。

日本首相訪問菲律賓時，菲國宣布再接受日本贈與5艘97公尺長的多功能大型巡邏艦，使其受贈巡邏艦總數增至17艘。（圖／美聯社）

菲律賓於隔日即宣布再接受日本贈與5艘97公尺長的多功能大型巡邏艦（MRRV），這使得菲律賓受日本贈的巡邏艦增加到17艘。其中10艘為44公尺長的用途巡邏艦，7艘為97公尺長的大型巡邏艦，全部都由日本三菱公司打造，是菲律賓海上防衛能力改進計劃第2階段的一部份。岸田文雄與菲國總統小馬可仕會談後，也對外宣布雙方正在討論互惠准入協議，讓日本自衛隊可以進入菲律賓軍事基地的，並共同舉行聯合演習。

許多中共海警船是以淘汰的軍艦改裝，噸位較一般海警船大很多，他們常以危險方式切入其航道逼迫菲船轉向，經常發生碰撞事件。（圖／美聯社）

除了日本，印度也加入援助菲律賓在南海抗衡中共的行列，11月5日小馬可仕承認，印度向菲律賓提供至少7架ALH Mk-III直升機，用於海岸警衛隊進行救援和人道主義行動。該型直升機配備先進的監視雷達，可以探測和識別120海里內的船隻，預計能將增強菲律賓的沿海監控能力。

印度贈與菲律賓至少7架ALH Mk-III直升機（圖），用於海岸警衛隊進行救援，直升機配備先進的監視雷達，預計能將增強菲律賓的沿海監控能力。（圖／印度國防部）

日本與印度協助菲律賓在南海島礁上的對抗，當然是因為其海上實力與中國差距太大。菲律賓海警船或是漁民的護航船隊一接近目前被中國佔據的黃岩島，或靠近菲國登陸艦馬德雷山號坐灘的仁愛礁進行補給，都會遭到中共大型海警船的驅趕。中共海警船隊不僅噸位大，數量經常是菲船的數倍之多，他們會採用快速繞行方式進行警告，或以水砲攻擊菲船，如果菲船不轉向或頭，則會以危險方式切入其航道逼迫菲船轉向，也因此有數次發生船隻碰撞。由於菲船相對小了許多，顯然在這種擠撞策略上較為吃虧，菲律賓因此認為需要擴增大型海警船隊。

菲律賓多次指控中共集結了大批的「 民兵船」威脅或騷擾在南海作業的菲國漁民。（圖／路透）

中共船艦不只噸位大，數量也極多，除了大量使用退役軍艦改裝的大型海警船之外，還有各種民用船隻，船上有受過訓練但未穿著海警制服的船，被菲國稱為「民兵船」。他們平時會在島礁附近聚集，必要時配合海警船執行阻攔、包圍、跟蹤、警告驅離與阻斷航道等工作。西方專家認為，中國所使用的策略，即利用數量優勢和在南海向對手施壓，這種灰色地帶戰術算不上戰爭，但也絕非和平手段。

中共控制的美濟礁上，不只有跑道，還有碼頭、房舍、倉庫，並設有雷達與導彈、火砲等武器，尤如一艘固定的大型航母。（圖／網易新聞）

更重要的是，要在距離中國陸地600海里的位置進行這種工作，必須仰賴大量的海上裝備、人力與後勤補給，這些都依靠擁有大量基礎設施的島礁才能實現。中共佔有的島礁上不只有碼頭、飛機跑道可以實施運補作業，還有房舍與倉庫，甚至有無線電、雷達以及導彈與火砲。除了靠近菲律賓的黃岩島之外，在3個離菲律賓較遠的美濟礁、渚碧礁和永暑礁上，都有這些功能完善的軍事基地，上述3個島礁也正好把目前有台灣軍隊駐守的太平島包圍在中間。

目前由中共控制美濟礁、渚碧礁和永暑礁上，都有功能完善的軍事基地，這3個島礁也正好把目前有台灣軍隊駐守的太平島包圍在中間。（圖／網易新聞）

除了這些島礁上的軍事基地，真正讓中共覺得掌控南海最有底氣的是南海艦隊的實力。就在不久之前的2010年，中共海軍還沒幾艘配有先進裝備的大中型軍艦，054A護衛艦、052D驅逐艦這2款軍艦大量生產後，中共海軍實力迅速提升。目前南海艦隊擁有1艘6萬噸航母遼寧艦，4萬噸兩棲攻擊艦2艘，2.5萬噸船塢登陸艦5艘，1.3萬噸級驅逐艦4艘，7000噸級驅逐艦9艘，4000噸級護衛艦14艘，加上早期建造的驅逐艦、護衛艦數艘，總噸位超過50萬噸，這個體量比起南海周邊8個國家所有軍艦加起來還多，而且其中絕大多數都是2016年後服役的新式戰艦。

渚碧礁上明顯有條長達3公里的跑道，能起降各種大型運輸機。（圖／amti）

有大陸軍事媒體曾經很驕傲地說，如果南海出了什麼事，只要中共航母或兩棲攻擊艦編隊出海轉一圈，來一場海空聯合軍演，很多問題就會迎刃而解，這就是中國處理南海事務的底氣。而就算有美國等西方國家介入南海問題，光靠海軍不夠，就得加上島礁與陸地上的戰機與導彈向海上投送武力。因此，對中共的南海政策來說，這些南海島礁就像一艘艘海上大型航母，這也是中共投入大量資源，不斷在南海擴張的根本戰略因素。