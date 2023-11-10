民眾黨總統參選人柯文哲日前公布3份總統大選民調，不僅都贏民進黨總統參選人賴清德，也都贏國民黨總統參選人侯友宜超過8％。前民眾黨核心幕僚張益贍認為，民眾黨提出的民調，柯文哲差距賴清德都在5%以內，因此柯文哲從頭到尾都是在操作「棄保」。

張益贍9日在《新聞面對面》節目中表示，從民眾黨提出的民調來看，柯文哲差距賴清德都在5%以內，也就是說，柯文哲從頭到尾只要操作「棄保」，就有可能赢賴清德。因此，他認為，柯文哲的目的不是「藍白合」，而是在操作「棄保」。所以這3份民調，也是操作棄保所用，告訴大家只有柯文哲會贏，你們就不要去支持侯友宜，來支持柯文哲。

張益贍接著指出，柯文哲從10月份到現在為止，都不斷地利用「藍白合」，一方面創造聲量、一方面主導議題、一方面操作棄保。

張益贍甚至認為，柯文哲最近不斷釋出跟鴻海創辦人郭台銘見面的消息，其實也是在操作郭台銘的支持者棄保給柯文哲。所以柯文哲整個10月份到11月份的局，都是在操作棄保，是透過「藍白合」的民意去操作棄保。

張益贍並預言，以柯文哲的性格，這場戲會演到11月24日下午5點半，誰先去登記，誰就是破壞藍白合的元凶，所以柯文哲會賭到最後一刻。