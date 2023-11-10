76歲享譽國際的名導侯孝賢驚傳阿茲海默症，因此宣布退休；68歲好萊塢巨星布魯斯威利去年罹患額顳葉失智症，日前更傳出病況惡化，已失去語言溝通能力；飾演雷神索爾的39歲克里斯漢斯沃因失智機率高，因此選擇暫時息影。無論是阿茲海默症、或額顳葉失智症，都屬於退化性失智症。

國際失智症協會估算，全球每3秒就新增1名失智患者，而根據失智症協會估算，台灣則是每30分鐘就新增1名失智患者，過去失智症從出現疑似症狀、願意就醫、到最後確診，往往曠日費時，如今可利用AI偵測大腦構年齡，只需1分鐘就能揪出早期失智症，及早治療。

隨著高齡化社會來臨，失智變得不再遙不可及，而是一件你我都可能罹患的疾病。而失智有多令人畏懼？布魯斯威利曾演出《終極警探》等多部叫好又叫座的電影，但近年卻頻頻參與許多低評價影片，甚至被封「爛片之王」，直到他去年公開自己失智的病情，外界才恍然大悟，原來布魯斯威利自知清醒時間不多，因此才拼命拍片賺錢，只為保障妻女的生活。

享譽國際的名導侯孝賢（左二）罹患阿茲海默症，因此宣布退休，《刺客聶隱娘》成為他最後的作品。（圖／林士傑攝）

因演出《雷神索爾》走紅的克里斯漢斯沃也面臨失智威脅，他年僅39歲，卻在2022年時進行基因檢測，發現自己是罹患阿茲海默症的高風險族群，機率是一般人的8~10倍，深陷恐懼的克里斯漢斯沃立即暫停所有工作，決定把握時間好好陪伴家人。

中國醫藥大學新竹附設醫院神經內科主任陳睿正表示，阿茲海默症是退化性失智中最主要的類型，臨床上患者大約佔5~6成，其中5~10%是遺傳所致，其餘則原因不明。「多數失智症都發生在65歲之後，但如果有遺傳因子，就可能較發生，而且惡化速度也比較快。」

陳睿正說，目前失智症大多是透過問卷、影像檢查加以判斷，但如何分辨退化或失智，就必須花時間持續追蹤檢查，目前雖可透過斷層掃描檢查大腦是否有類澱粉蛋白沉積加以確認，但需自費7萬多元頗為昂貴，多數人會選擇以抽血方式檢查是否有類澱粉蛋白沉積，雖然也要自費1萬多元，但相較之下尚可接受。

隨著AI各項技術日益發達，也已經進一步運用在失智檢測上，中國醫藥大學附設醫院人工智慧中心許凱程主任說，傳統失智檢測大多需預約1個月後，患者當天再花1小時以上的時間完成檢查，為加快速度，醫院收取近3000例正常人的腦部磁振造影資料，利用AI模型將腦部灰白質、腦脊髓液、海馬迴等區域逐一分割計量後，建立常態分布曲線，再後續輸入約500例失智症病人的腦部影像，結果發現失智症患者於灰質區域比例普遍低於普通族群，腦脊髓液比例也因腦部退化程度較高有明顯增加，再依據曲線估算出腦年齡。

許凱程說，2022年相關醫學文獻指出，腦齡與生理年齡在正負3歲以內為正常，只需花1分鐘就可知道腦年齡，可幫助臨床醫師快速診斷失智症嚴重程度，目前已監測出多位早期失智患者，但該檢測現階段仍處於研究收案階段，仍需搭配傳統檢測較為精準。

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