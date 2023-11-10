好萊塢巨星布魯斯威利罹患額顳葉失智症，讓許多人第一次認識這個罕見的失智症類型，醫師透露，曾有一名60多歲男子就醫，表示自己生活一切正常，但唯一奇怪的就是「看不懂報紙」，經過檢查後確認是罹患額顳葉失智症，除了病況惡化速度快，目前無藥可醫。反觀最多患者的阿茲海默症，近年來陸續誕生三款新藥，其中一款更已在日本核准使用，最多可延緩35%惡化速度，讓醫藥界振奮不已，未來也可望引進台灣。

中國醫藥大學新竹附設醫院神經內科主任陳睿正表示，額顳葉失智症較為少見，所以這位60多歲的患者令他印象深刻。「這位患者表示自己唯有看不懂報紙，其他一切都正常，因為覺得很奇怪，所以選擇就醫，後來經過一連串檢查，發現患者額葉與內側顳葉的皮質體積減少，最後確認他罹患的是額顳葉失智症。」

布魯斯威利去年宣布罹患額顳葉失智症，外界猜測近年他頻繁接戲是為了多賺點錢，妻女生活才有保障。（圖／翻攝自Tallulah and Bruce Willis instagram）

陳睿正說，與常見的阿茲海默症不同，額顳葉失智症一開始不會影響認知功能，而是會逐漸失去語言能力，例如上述的患者，後來變得不太能說話，接著完全失語，最後便失去與外界溝通的能力，個性也會與之前判若兩人。「目前額顳葉失智症無藥可醫，且惡化速度很快，最後大多只能臥床，因感染或吞嚥困難而死，存活期約5年。」

失智總是如此令人哀傷無助，但近年來在治療藥物上則有許多重大突破，尤其是患者最多的阿茲海默症，2021年第一種藥物「aducanumab」在美國被核准；第二種藥物「lecanemab」也於今年7月通過FDA，日本更於8月時宣布即將通過，「lecanemab」將成為日本首支阿茲海默症藥物；而根據《美國醫學會雜誌》的研究顯示，第三種藥物「donanemab」雖仍在人體試驗中，但效果令人驚訝，患者的病情在76周後減緩了35%，因此推估不久後也即將通過審核。

即將在日本上市的阿茲海默症藥物「lecanemab」，研究顯示可延緩病況惡化27%。（圖／Eisai提供）

陳睿正說，過去阿茲海默症治療藥物大多是讓大腦中的乙烯膽鹼增加，藉此補充患者缺乏的神經傳導物質，延緩病況惡化程度；而目前新藥物則是消除腦中的類澱粉蛋白沉積，阻止正常腦細胞的壞死，更有效延緩認知功能的惡化。目前美國、日本已陸續核准這類新藥上市，相信台灣不久後也會跟進。

根據《經濟學人》報導，這三種新藥共同的問題恐怕是價格昂貴，以即將在日本上市的「lecanemab」為例，每年的費用高達2萬6500美元（約台幣82萬2504元），另外，新藥物對早期阿茲海默症患者效果較好，且三種藥物都有腦水腫、腦出血的副作用。

不過，醫藥界對新藥物的進展仍然感到興奮，雖然無法逆轉阿茲海默症，但病程變得緩慢，對於全球數百萬失智患者與照顧者來說，都是一大福音。陳睿正認為未來台灣若核准新藥上市後，阿茲海默症的自費檢測就可望享有健保，再搭配AI輔助，相信能加速確診、精準治療。

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