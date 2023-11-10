當失智患者確診的那一刻，許多家屬腦中都是一片空白，緊接著便會問：「接下來怎麼辦？」專家建議一定要做3件事，包括所有家屬一起認識失智、尋求穩定諮詢管道、加入民間支持團體，才能在慌亂時及時獲得支援，且善用各種社福資源。另外，若患者出現疑似失智症狀、但無病識感，其實不必硬逼患者承認失病，情緒穩定更加重要，同時搭配藥物治療、運動、增加社交機會，就能延緩病況惡化。

藝人林青霞過去曾透露婆婆生前罹患失智症，而丈夫邢李㷧知道自己母親節儉又怕生，因此便請傭人佯裝是母親的「朋友」，若病況需要住院時，這位「朋友」便會跟婆婆說這是送她的禮物，藉此安撫婆婆的情緒，讓婆婆在人生的最後幾年多了幾分安全感。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，維持失智症患者的情緒穩定、自尊非常重要，除了能延緩退化速度，家庭支持力量也會更強。「例如患者出現失智症狀，卻沒有病識感，可與患者長期看診的慢性病醫師溝通，由他進一步建議患者到醫院進行相關檢查，千萬不要用硬逼的方式。」

林青霞曾經透露老公邢李㷧照顧失智婆婆相當貼心，一切只為了讓母親更有安全感，情緒能夠平穩。（圖／報系資料照）

陳筠靜說，就算患者不願去醫院也沒關係，最重要的是讓患者在接納的情緒下去接受生活中的安排，例如去日照中心或失智據點等。「第一次很關鍵，如果患者有被遺棄的感覺、或感到害怕，未來就很高機率不肯踏出去。」因此，照顧患者的技巧就相當重要，這些需要經驗累積，此時若有穩定的諮詢對象就能獲得幫助。

「失智患者確診之後，首先要做的，就是讓所有家人一起認識失智，如果患者已有病識感，也可以一起參與討論，全家人一起準備未來的生活，最好不要只有一位主要照顧者了解病況，否則就容易出現失智患者誤指偷錢、餓肚子等事件。」陳筠靜說，「天邊孝子」的情節屢見不鮮，照顧者已經身心俱疲，若又得不到其他家人支持與理解，恐怕會提早崩潰。

第二，確診後到附近醫院的失智共照中心就醫與諮詢，失智症個管師會與家屬聯絡，開始引介相關的資源，包括長照2.0的照顧資源，共照中心安排的照護課程等。確診後半年，家屬可請醫生開診斷證明申請「身心障礙證明」，以利申請更多相關資源。「全台共有100多家醫院設有失智共照中心，可至衛福部長照專區https://1966.gov.tw/LTC/cp-6456-70024-207.html查詢附近據點。」陳筠靜說，目前的失智症患者可使用的服務資源包括日照中心、失智據點、居家服務、長照機構失智症專區等，都可諮詢共照中心獲取資訊。

第三，可加入民間相關組織，進而獲得支持與協助。「例如失智症協會設有家屬必修班，讓家屬能快速了解失智；此外也有關懷專線0800-474-580（失智時，我幫您），因為失智患者的問題千變萬化，透過諮詢可以獲得個人化的解答。」其他民間組織還有失智者照顧協會、天主教失智老人社會福利基金會、立心慈善基金會等。

陳筠靜說，失智症協會還在台北市民生社區設有瑞智互助家庭，因為有些失智症患者不願到日照中心等據點，但踏出家門口，其實對患者相當重要，除了能學習新事物，也會增加社交能力，更能延緩退化。

瑞智互助家庭就把環境布置得居家、但又設有各種課程，讓患者覺得彷彿在家一般有安全感，除了患者受益，家屬也能彼此分享、扶持，獲得更多支持力量。「舉例來說，如果你為失智家人不洗澡而苦惱，和其他家屬分享後會發現『喔，原來大家都一樣！』，同時也獲得更多解決不洗澡的答案。」陳筠靜說，失智是漸進又漫長的退化過程，照顧者要學習與失智者的相處之道，更為重要。