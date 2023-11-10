北市警局萬華分局今年10月發現一名22歲的莊姓港籍男子不斷提領現金，加上該名男子明明為外籍，卻持有台灣金融卡，一旁還有女友疑似在把風，被警方當場帶回偵辦。警方發現港籍車手早已不是個案，甚至還有車手單次來台14天其於雙北提領金額就高達400萬元。初步統計，目前北市大安分局今年3月至今已捕獲18名港籍車手、士林分局10名、萬華分局2名、內湖分局1名，進口車手似已鎖定市區犯案。

面對詐騙案件不斷攀升，警政署為提高民眾防詐意識，不斷苦苦宣導，希望降低慘案發生，守護民眾的血汗錢，同時加強巡簽金融機構，鎖定嫌疑人士，與金融機構聯手防堵，加上台灣現今監視器系統設立健全，詐團利用的基層車手只要前往提領現金，往往難逃被捕命運。

北市萬華分局員警日前巡經轄內金融機構時，發現一名港籍人士持台灣金融卡不斷提領大量現金。（圖／翻攝畫面）

只是道高一尺、魔高一丈，詐團為了降低車手被捕的機率，竟自今年3月起，利用香港民眾來台落地免簽停留天數可達30天，而香港又與台灣有相似背景、長相差不多，且使用相同的語言與文字，就算獨自一人前往提領，也不會突兀，便開始針對港人於IG等社交平台上大量投放「輕鬆」、「高薪」等工作內容，強調可以來台賺錢兼「觀光」，來台機票與費用等更由「公司」全包，等同免費「機+酒」，讓不少缺錢急用的港人心癢難耐。

據資深刑警指出，來台港籍車手仍多以市區為主要優先選擇，不僅便利性高，同時也可利用人潮來躲避警方耳目。這些被捕的港籍車手其年齡多落在30至40歲居多，中仍以男性為大宗。由於地利關係，香港來台機票來回最便宜7000元有找，若再加上詐團多為節約成本，所提供住宿多為一晚1000元的日租套房或是青年旅館等來看，招募一個港籍車手，總成本基本不超過10萬元，同時利用外籍人士只要離境警方就難以追緝等情形來看，可謂是CP值超高。

港人來台擔任車手非單一個案，新北市警方逮獲一名港籍男子扮女裝領錢（圖左）；另一名24歲港男也因當車手被捕（圖右）。（圖／翻攝畫面）

據悉，這些港籍人士來台擔任車手，其多半在香港沒有穩定工作，又或是面臨中年失業危機，才會鋌而走險來台賺快錢。而車手的薪資計算也根據各個集團稍有不同，中以每領一次錢抽成1%-2%為大宗，再者也有集團以日薪3000、2000元等為計算。但這些人畢竟是外籍人士，詐團為避免港籍人士在提領現金時，不顧江湖道義、直接捲款落跑，因此多半會再配一名幹部成員，除指示他們取卡領錢外，同時擔任監管與「收水」的角色，確保現金能在第一時間回收，因此造成港籍車手多半為散客，而非成團進出。

警方強調，雖然外籍人士難查身分、不易溯源，但無論是本國或是外籍車手，都將持續查緝，針對轄內詐欺提領熱點、金融機構及超商，加強盤查可疑提領人士，複式巡邏，提升見警率，遏阻車手提領動機。

資深檢察官表示，法律不分國籍，港籍車手和外籍車手一樣，落網比照本國車手辦理，但由於具外籍身分，擔心有逃亡之虞，基本上都會聲請法院收押；至於刑期部分，仍要視個案提領金額認定，主要落在數個月至數年不等，不得交保，並於服刑期滿後驅逐出境。

更多 CTWANT 報導