陸小芬40年前以《看海的日子》拿下金馬影后，她在當紅之際淡出演藝圈超過20年，如今67歲的她，重返大銀幕，再以《本日公休》3度問鼎金馬影后。重回電影圈，她演技依舊精湛，感受卻跟以往完全不同，她接受時報周刊CTWANT訪問時就透露，時間的淬煉讓她更能詮釋出片中理髮師「阿蕊」那種充滿台灣土地人情味的溫暖性格，並強調她息影那段期間，也是不斷學習跟成長，「我覺得是沒有永遠退休的，生命就是藉由學習成長，才會有更好的茁壯力量。」

陸小芬花了20年的時間找到更好更健康的自己，看來也更年輕美麗。（圖／許方正攝）

陸小芬當年歷經大風大浪，甚至一度因大膽演出被貼上「豔星」標籤，直到《看海的日子》拿到金馬影后後，讓她成功轉型。在那之後她戲約不斷，加上長期拍戲日夜顛倒，最嚴重時曾經眩光、心悸到差點休克，心靈上也十分疲倦，讓她毅然決然決定放下一切，息影赴美。她回顧這段期間，透露首要之務就是要願意改變，笑說：「除了改變，還需要勇氣下定決心去做，20年耶！誰能花那麼長的時間呢！」

陸小芬學習印度傳統療法阿育吠陀、芳療、靈氣、佛學等身心靈療法，每天固定留時間靜坐、好好呼吸、沉澱自己。（圖／許方正攝）

她說這20年，她去學習印度傳統療法阿育吠陀、芳療、靈氣、佛學等身心靈療法，每天也固定留時間靜坐、好好呼吸，讓自己的心沉澱下來，幫助她找回自己，「人最重要的就是要跟自己好好相處，通常有問題的時候，你就會跟自己不和諧，帶著很憤怒的心情過著每一天，以前我不知道自己是誰啊，花了20年，找到更好的、更健康，也更年輕的我。」

雖然爸爸過世，沒能看到《本日公休》這部片，但陸小芬覺得爸爸冥冥之中仍在保護著她。（圖／許方正攝）

她在《本日公休》中演活充滿人情味及韌性的台灣典型母親，樸實且動人，回顧她與媽媽的互動，她笑說當年媽媽曾去算命，算命師說母親很好命，「算命跟我媽說，她兒孫都很孝順，其中一個就是來報恩的，那就是我。」她表示自己人生兩大影迷就是爸媽，媽媽當初希望一打開電視，就能看見女兒的演出，她也因為媽媽一句話，選擇轉往電視圈發展，「後來才發現不適合我，電視劇沒日沒夜，8點檔的工作量太大了。」

陸小芬在《本日公休》中，精彩詮釋角色「阿蕊」充滿台灣土地人情味的溫暖性格。（圖／威視提供）

而爸爸則愛看電影，當初她接演《本日公休》，爸爸還開心表示要買票進戲院支持，只可惜電影上映前爸爸就離世，「但我可以感受到我爸爸冥冥之中有在保護我，我去參加電影映前映後，心裡面都覺得有一個支持自己的力量。」媽媽則因為高齡87歲，年紀大身體退化，大部分都待在家裡休養居多，至今還沒有機會到戲院看到電影。

陸小芬35年前曾與陳坤厚合作《桂花巷》，拿下亞太影后殊榮，如今陳坤厚獲金馬60終身成就獎，兩人有機會在金馬頒獎典禮上聚首。陸小芬笑說，金馬最期待的就是能與陳坤厚再相聚，再次入圍金馬，也讓她感受到十足溫暖，「就好像又回到電影大家庭一樣，真的是讓我感到那種被擁抱的溫暖。」

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