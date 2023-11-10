一名美國軍官與維安消息人士說，伊拉克境內今天發生3起鎖定美軍的攻擊，但無人傷亡。這是以哈戰爭開始之後，美國資產遭遇最廣泛攻擊的一天。

路透社報導，美國軍官與兩名維安消息人士說，今天上午，美國為首的盟軍車隊在伊拉克摩蘇爾水壩（Mosul Dam）附近，被人以土製炸彈鎖定，但無人受傷。這次巡邏任務由伊拉克反恐部隊陪同，一輛巡邏車受損。

美國軍官說，同樣在今天上午，一架無人機飛向巴格達（Baghdad）以西阿薩德（Ain al-Asad）空軍基地的美軍與盟軍，但在抵達目標前就被擊落，沒有人員傷亡或設施受損。

維安消息人士表示，美國與國際部隊駐紮的阿比爾（Erbil）哈利爾（al-Harir）空軍基地也遭一架無人機鎖定，但抵達目標前就被擊落。伊拉克庫德斯坦自治區的反恐當局則發聲明說，鎖定哈利爾基地的無人機攻擊引發油料庫火災。

另有一名美國官員匿名表示，過去24小時，有4場攻擊鎖定伊拉克與敘利亞境內的美軍，3名美軍身受輕傷，但已回去執行勤務。

美國盟邦以色列10月7日遭巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）跨境攻擊後發動報復，毀滅性圍攻哈瑪斯治下的加薩走廊。自10月初起，美國與盟軍在伊拉克與敘利亞已遭遇至少40次攻擊。（譯者：楊昭彥）1121110