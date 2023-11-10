今天上半天各地仍是多雲到晴的天氣，中午過後鋒面通過，接著入秋最強一波東北季風增強，北部及東半部轉有短暫陣雨，其中基隆北海岸及東北部山區有大雨機率。明天至下周二（11至14日）北部及東半部有雨，北台灣整天涼冷，周一、二下探15度。下周五（17日）另一波冷空氣更強，有機會達到「大陸冷氣團」等級。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今上午各地晴朗，下午北部雲量漸增，傍晚鋒面掠過，接著入秋以來最強一波東北季風南下，北部、東半部轉有局部雨，氣溫下降。今各地氣溫：北部20至32度、中部20至33度、南部21至34度、東部20至30度。

明天至下周二北部及東半部有局部短暫雨，氣溫續逐日緩降，北部整天偏涼、微冷；中南部多雲時晴，氣溫略降。下周一晚上及周二清晨氣溫降到最低，台北降至18度左右，全台平地最低溫下探15度。

吳德榮指出，下周三至周四（15、16日）上半天東北季風減弱，氣溫短暫回升，東半部仍有局部降雨；周四下午另一波鋒面快速通過，乾冷空氣緊接南下，下周五（17日）起大陸高壓籠罩，白天陽光下或許不覺冷，不過夜間輻射冷卻加成，強度將達大陸冷氣團（台北低溫12至14度）。