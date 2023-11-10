資訊月9日登場，台灣大哥大會場設計以「OP無限艦隊」為概念，首次結合「裸視3D」技術，展演科技電信戰機起飛，象徵台灣大運用電信天賦，提供消費者、企業用戶多元應用服務，現場吸引數百民眾參觀。

現場設置「資安領航」、「響樂無限」2大展區，「資安領航」展出「反詐戰警」、「安心Call」、「次世代終端資安」服務，以遊戲方式，教導民眾快速辨識新型態詐騙，保護用戶個資安全，近期更將推出「反詐戰警個人版APP」，用戶下載後可即時辨識陌生來電。「響樂無限」展出「OP響樂生活」、「智慧家庭」應用，輕鬆升級影音、遊戲體驗。

台灣大12月電信獨賣的世界最小SwitchBot K10＋智慧掃地機，資訊月首度亮相，搭配 Google智慧音箱，動口不動手，輕鬆保持家中清潔。

行政院政委羅秉成、NCC主委陳耀祥均蒞臨台灣大攤位，現場由台灣大企業服務事業商務長吳傳輝導覽「資安領航」專區並表示，因應AI加速新型態詐騙興起，越來越多偽冒企業網站，導致民眾受騙，台灣大展出自製研發「安心Call」隱碼服務，及偵測偽冒網站的「反詐戰警」等解決方案，從源頭阻斷詐騙，保護企業商譽，同時為消費者個資把關，達成雙贏。

羅秉成亦高度關注台灣大運用科技偵防推出「反詐戰警」服務。由台灣大個人用戶事業商務長林東閔導覽「響樂無限」專區並表示，為解決消費者面對複雜3C產品不知如何整合的痛點，台灣大串聯設備、內容、網路、服務，資訊月展出「OP響樂生活」影音和遊戲套裝，感受沉浸式娛樂體驗。現場同時展示「智慧家庭」服務，透過智慧音箱等設備串聯智慧裝置，為消費者帶來更便利的智慧居家環境。

因應新型詐騙崛起，台灣大從辨識偽冒網頁、阻隔詐騙電話、語音警示、電商購物等消費者接觸詐騙的各面向，建構反詐生態系，保護用戶資訊安全。資訊月現場展示「反詐戰警」，民眾發現疑似偽冒網站，可上傳「偽冒網站／詐騙訊息」全民通報平台，「反詐戰警」每月協助企業用戶平均偵測出逾3,000個偽冒網站、偽冒APP及偽冒社群媒體廣告。

台灣大近期將推出「反詐戰警個人版APP」，即時辨識陌生來電，提供個人化的電話警示、自動封鎖號碼服務，並可掃描帶有惡意連結的高風險簡訊，避免用戶瀏覽詐騙網站，防堵詐騙風險。

「安心Call」隱碼服務，消費者收包裹、叫車個資不外洩，2年內降低90％以上個資外洩風險。台灣大也擔任科技顧問，將最有內涵的科技產品介紹給用戶，現場設置「次世代終端資安」專區，以Apple、Google Pixel及三星Knox為例，教導民眾啟動手機隱私權相關設定功能，即可保護隱私安全。台灣大亦提供國際來電語音警示、攔阻偽冒＋886 9國際來話、政府111專屬短碼簡訊平臺等服務，近一年攔阻143萬則詐騙簡訊、407萬通境外詐騙電話、6萬筆惡意網址。

資訊月現場展示的台灣大「OP響樂生活」服務，串聯設備、內容、網路、服務，輕鬆升級居家娛樂生活。台灣大也持續提供多元服務，滿足用戶需求，今年9月份申辦「OP響樂生活」、「mo幣多」、Disney＋、「好速成双」等獨門專案的用戶，占智慧型手機用戶比重超過22％。台灣大運用「King of Mobile」策略，與原廠洽談獨家機款合作，搭配影音、雲端遊戲服務，今年前9個月手機累積銷量逆勢年成長9％，在雙重戰略帶動下，9月份5G用戶數年成長約35％。

台灣大「智慧家庭」專區則打造智慧居家情境，展示12月即將電信獨賣、世界最小SwitchBot K10＋智慧掃地機，搭配Google智慧音箱聲控，感受智慧居家便利性。另展出支援國際新標準Matter通訊協定的SwitchBot Hub 2 主控機器人，具備紅外線遙控功能，串聯多款家電產品，將家中遙控器整合到SwitchBot Hub 2，透過APP及語音控制，讓傳統家電升級為智慧家電。