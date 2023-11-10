台北資訊月9日登場，遠傳電信也以「新網路世代 首選新遠傳」為主題參展，展出橫跨智能打詐、智慧娛樂、遠距醫療、圈粉經濟四大主題科技服務，展現數位轉型亮眼成果。

遠傳合併亞太電信即將於12月15日完成，遠傳電信將以「頻譜三冠王」帶來「新遠傳」全新樣貌。

今包含國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥、政務委員羅秉成等親臨遠傳展區參訪。

遠傳總經理井琪表示，遠傳深耕「5G大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）核心技術，從傳統電信業轉型為科技服務公司，提供有溫度、差異化的服務，不論是5G遠距診療及AI智能防詐，都展現出遠傳以科技守護民眾生命財產的亮眼的成果。未來新遠傳亦將持續連結人們的世界，讓它更便利、更安全、更溫暖、更永續，成為值得信賴品牌。」

遠傳電信今年以「新網路世代 首選新遠傳」主題，規劃出四大主題展區，其中遠傳智慧防詐屢獲主管機關及各界肯定，民眾可在遠傳展區了解如何透過縝密科技及巧思降低全民詐騙風險，包含遠傳推出全台第一個「AI預測詐騙自動偵測系統」，已有效減少9成詐騙電話，詐騙偵測率高達95％，近2年來累計攔阻407萬筆詐騙簡訊、204萬通境外電話、5.3萬個惡意網址。

正逢雙11電商旺季，遠傳friDay購物今年起也啟用「購物無痕通」服務，物流士透過虛擬門號聯繫收貨人，保障網購用戶及物流士雙方的門號資訊皆受保護不外洩。

另遠傳去年底推出「遠傳守護網」加值服務，只要在遠傳網路上網，不需下載安裝App，就能自動為用戶阻擋惡意攻擊、釣魚網站，不到一年時間累積訂閱數就突破55萬，光今年就為用戶阻擋3.4億次有害的網站連結，並獲得國際資安科技大廠Allot肯定，今年7月底Allot首席執行官Erez Antebi更特別來台頒發「網絡安全領導獎」，肯定遠傳在網路安全的領導地位。

另外遠傳friday影音展出全台首創「OpenAI推薦片單」，透過即時對話功能，會員可以表達期待的觀影主題、風格或喜好，AI系統就能自動生成最合胃口片單，兼具探索新劇樂趣，搭配遠傳friday影音豐富獨家日韓台劇、綜藝等影音內容，讓用戶觀影體驗大升級。

遠傳也展出結合5G遠距診療與居家健康照護服務的「Health健康＋」服務，下載APP就可輕鬆記錄健康數據、線上即時與專家諮詢健康上的困擾，並透過藍牙連結健康裝置，同時管理步數、血壓、睡眠、體重、運動時間等健康數據，並可選擇即時分享給專家共同討論健康紀錄，現場也提供民眾免費InBody身體組成量測服務。

遠傳電信也透過遠傳心生活APP行動生活圈，成功打造圈粉經濟，展現數位轉型實力，截至今年10月份註冊人數已突破530萬人、在App store生產力應用類型穩居前十，領先全台電信業。除提供用戶自助化電信服務，更有豐富用戶福利，包含演唱會、主題樂園門票5折起、遠傳幣兌換百大品牌商品即享券等，其中蔡健雅、韋禮安、王心凌演唱會與1折起兌換UNIQLO發熱衣均創下上架即秒殺成績，帶動遠傳幣兌幣金額相較去年同期大幅成長逾3成，遠傳幣兌換人數更成長近2倍。