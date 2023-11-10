【全程字幕】民調輸願當副手假議題？ 趙少康「一句話」勸柯文哲：良藥苦口

藍白整合令支持者陷入焦慮，民眾黨8日大動作公布3份民調，宣稱民眾黨總統參選人柯文哲才能贏過所有參選人，加上柯日前在臉書曾提到，主張整合要用科學、公平、公正的制度，喊話如果全民調輸了，願意退讓當副手。對此，資深媒體人、中廣董事長趙少康昨(9日)表示，若藍白不合，結果就是國民黨還第二大黨，那民眾黨將來就越來越小，雖然柯不喜歡聽這樣的話，「但良藥苦口」。

柯文哲8日公布的三份內參民調，三腳督的組合卻是將柯、侯分開，並加入鴻海創辦人郭台銘。在賴、柯、郭三腳督情況下，柯都領先賴，侯則在2份民調中輸給賴。

媒體詢問「好像感覺柯主席曾允諾說民調輸就願意跟侯搭，感覺侯柯配在柯文哲心中好像都是假的？」趙少康認為，現在到最後關頭，所有刺激對方的話都少說，希望氣氛好一點，大家總是有得有讓，不能堅持己見，否則很難合，不合結果就是民進黨總統參選人賴清德當選機率最高，這時侯搞棄保都不容易，那結果就是國民黨還是第二大黨，那民眾黨將來就越來越小，其實就是這樣，這是柯願意的嗎？雖然柯不喜歡聽這樣的話，但良藥苦口就是這樣。