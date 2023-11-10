距離2024總統選舉僅剩64天，因藍白合尚未有明確答案，民進黨總統參選人賴清德的支持度持續領先，但近期卻出現緩緩下降的情況。賴清德自己也直言，自身民調下滑是因為民進黨內有發生一些問題。對此，一份最新聲量調查對執政黨造成的民怨議題展開分析。

據《TPOC》（台灣議題研究中心）9日報導，目前民眾對民進黨的十大不滿由高到低分別是「缺蛋與進口蛋爭議」、「台海和平與戰爭」、「詐騙猖獗與資安議題」、「缺電、電價與能源議題」、「行人地獄交通議題」、「居住正義議題」、「職業駕駛計點問題」、「私校補助與私校退場議題」、「美豬標示不清」、「流感疫苗接種爭議」。

《TPOC》（台灣議題研究中心）透過QuickseeK快析輿情資料庫蒐集數據，結果發現今年1月至10月底這段區間內，民進黨總正聲量為174萬則，總負聲量為499萬則，且打從今年8月開始打選戰起，綠營負聲量爆衝到78.1萬則，網友關注的焦點在立委賴品妤遭酸「雲豹小公主」，以及前農業部長陳吉仲任內的進口蛋爭議。

該報告接著指出，10月各界焦點集中在藍白合，民進黨負面聲量略為下降到57.1萬則，但此報告推測國內長期存在的「討厭民進黨」氛圍並未消失，反而有可能因為轉成悶燒，隨時趁勢而起再度炸鍋。

另在好感度方面，《TPOC》（台灣議題研究中心）發現，儘管藍、綠兩黨都是呈現負面聲量都大於正面聲量，然而國民黨好感度以0.45領先民進黨的0.35，且國民黨1到10月的負面聲量為457萬則，少於民進黨的499萬則。

該報告最後指出，賴清德近期積極規畫陸戰佈局，想以「陸戰輔空戰」的策略拿下2024，但綠營執政引發的民怨勢必成為包袱，若繼續冷處理這些議題，並全都包裝成對手陣營的「抹黑」，恐怕是小看了民意反噬的力道。