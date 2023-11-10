雄獅2023年第三季合併營收66.52億元，季增20.86％、年增達近7.51倍，創近15季高。營業利益3.09億元、歸屬母公司稅後淨利2.63億元，分別季增達43.82％、16.99％，較去年同期虧損2.28億元、1.83億元大幅轉盈，連2季改寫新高，每股盈餘2.83元亦創新高。

累計雄獅前三季合併營收154.48億元、年增達7.82倍，為近4年同期高。營業利益6.27億元、歸屬母公司稅後淨利5.82億元，較去年同期虧損6.66億元、5.69億元大幅轉盈，雙雙提前改寫年度新高，每股盈餘6.4元亦創同期新高，已逼近2017年全年6.5元新高紀錄。

觀察雄獅本業獲利「雙率」表現，第三季毛利率14.47％，自近7季低點回升，營益率續升至4.65％、連2季改寫新高。前三季毛利率15.03％，回復疫前10～17％的正常區間，營益率達4.06％，亦提前改寫年度新高。

雄獅旅遊表示，受惠出境旅遊市場復甦，暑假和企業獎勵旅遊需求熱絡，第三季營收已恢復至2019年疫前85％。由於日幣匯率下滑及強化採購成本控管，加上疫後策略性縮減門市數量及員工人數，使營業費用大減，帶動營益率續揚再創高。

若以目的地分析熱門旅遊區域，雄獅指出以日本及歐洲表現最亮眼，歐洲線整體營收亦恢復至疫前90％。而進入獎勵旅遊旺季以來，已承接數家大型壽險業、直銷業、金融業等企業MICE團大單，再加上郵輪旅遊暑期銷售暢旺，皆為營收挹注強勁動能。

雄獅10月自結合併營收26.06億元、累計前10月合併營收180.54億元，雙創近4年高。由於跨年及春節連假出遊熱潮持續，目前春節旅遊商品已銷售近7成，訂單能見度甚至已到明年暑假，雄獅預估整體成長動能將延續至2024年，對未來營運展望維持樂觀。

此外，雄獅10月放棄參與子公司旅天下現增，持股比例自50.88％降至38.28％，雖因此喪失控制力，但依據IFRS會計原則估將可產生約5.3億元處分利益，預計將於第四季於業外認列處分投資收益，預估可挹注每股盈餘逾5.6元，帶動全年順利賺逾1股本。