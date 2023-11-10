昔日銀色夫妻檔夏克立與黃嘉千，2022年7月宣布斷16年婚姻，兩人對簿公堂打跨國官司，針對2億財產流向，雙方各執一詞，昨（9日）夏克立再發文駁斥黃嘉千。

根據《鏡週刊》報導，夏克立受訪時稱，未離異時黃嘉千負責管理財產，工作酬勞都直接匯入她公司的戶頭，夏克立月領10%酬勞，現在推算下來，至少有2億財產放在黃嘉千那邊，決定來台查清楚；對此，黃嘉千透過經紀人回應：「他說的都不是事實；一切都已進入司法，不需浪費社會資源。」

眼見自己的說法被黃嘉千否認，夏克立十分惱怒，9日在臉書發文，隔空控訴黃嘉千：「你對我的誣陷不是已經撤銷了嗎？真相的哪一部分是謊言？媒體只寫關於金錢的文章，因為他們在寫關於疏遠的文章時受到審查！」礙於法規，《中時新聞網》不能刊出夏克立的訴求。

夏克立發文痛訴黃嘉千。（圖／FB@Chris Downs）

此外，夏克立控訴黃嘉千控制慾強，像他去大陸工作時，經紀人就被換成教會友人，他更指出，自己在大陸闖出成績時，正逢事業低谷的黃嘉千就會眼紅，又因為對工作規劃持不同看法，導致婚姻破裂。不過以上說法，黃嘉千方均否認。