大谷翔平爭奪戰已經吹響，大聯盟官網趁著30支球隊進行總管會議期間，詢問他們大谷翔平明年賽季的落腳處，參與調查的14位高層中，有10位表示大谷將會加盟國聯豪門道奇，其餘4位則是拒絕給出答案。

被認為是買下大谷翔平最熱門的球隊，道奇總經理戈梅斯（Brandon Gomes）對此保持謹慎態度，「我們會追求一切手段，努力組建最好的球隊。他（大谷翔平）是相當出色的選手，目前也是一位自由球員。」流露出獲得大谷翔平的渴望。

除了與天使同樣位於洛杉磯的地理優勢外，去年賽季道奇沒有進行明顯補強，財力非常雄厚，且道奇似乎並沒有對本季擊出33轟的馬丁尼茲（J.D. Martinez）提出合格報價，為大谷翔平空出DH的位置。

美媒《ESPN》記者麥丹尼爾（Kiley McDaniel）做出本賽季前50大自由球員排行榜，並納入經紀人和球團高層的想法，預測他們的合約內容，排在榜首的大谷翔平將獲得12年5.2億美元大合約，確定將以入札制度挑戰大聯盟的「日職最強投」山本由伸，被預測將獲得7年2.12美元合約。