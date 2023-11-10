女星辜莞允（NONO）擁有天使臉孔以及魔鬼身材，是著名的宅男女神代表，經常在社群網站分享生活點滴的她，近來帶著愛犬到公園散步時，突然跑出一名婦人朝她丟保溫瓶，嚇得她趕緊報警。

辜莞允昨(9日)到公園遛狗時，一名約莫六、七十歲的老婦人突然朝著她破口大罵，當下覺得她的行為有些異常，並未特別理會，沒想到對方居然拿起保溫瓶朝往她仍過來，一開始因為有些距離沒被丟到，沒想到對方又撿起來作勢要砸她，讓她當下不僅被嚇到，而且還相當生氣，不過位在公園的兒童區，擔憂小朋友遭到波及，便立刻報警處理。

辜莞允遛狗時遭一名老婦人扔保溫瓶。（圖／nolovehowll IG）

辜莞允遛狗時遭一名老婦人扔保溫瓶。（圖／nolovehowll IG）

辜莞允曬出與消防人員的對話截圖。（圖／nolovehowll IG）

辜莞允表示因為太過緊張打錯電話，結果變成救護車先來，醫護人員到場時先是確認她有沒有受傷，接著再三提醒「不要靠近，不然會激怒她」，接著，她曬出事後與消防人員的對話截圖，只見對方表示119目前無法源依據可以限制病患，不過在113年底後，只要處理精神病患的現場處理小組，都被賦予保護限制甚至搜身的權力，不過前提是病患沒有達到傷人或自傷的要件，但若沒有能力處理相關事件，還是建議先尋求外部資源。