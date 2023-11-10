台灣高房價、低薪讓年輕人不敢生育，究竟養小孩要多少花費？有網友分析台灣在教育孩子上大致分為窮養模式、正常養育及富貴養育，其中窮養孩子到大學也要260萬；正常養育約800萬；富養則要破千萬。原PO直呼「生一個小孩真的有夠貴，從產前準備到出生的花費都太可觀！」

「有多少錢你才敢生小孩？」一名女網友在《Dcard》發文分析，以窮養模式計算，媽媽產後在家坐月子，小孩從小自己帶，孩子一路升學都不用補習，讀公立學校到出社會，「專家統計，這樣的花費大約需要203萬」，如果把通膨算進去，根據過去20年台灣消費物價指數成長約27％，203萬元在20期間會增加到將近260萬。

再來是正常養育，原PO表示，媽媽生完小孩到月子中心休養1個月，在學齡前送到托嬰中心或保母，也有給小孩補習，不一定都念公立學校，這樣的花費大約是624萬元，一樣考慮通膨因素，20年之後大約會來到800萬。

最後是富貴養育，如果孩子出生以來都買專櫃的衣服，求學階段請家教，大學出國留學，一路下來絕對破千萬。原PO表示，國外大學一年至少百萬起跳，讀4年就要400萬元，因此富養孩子至少要1200萬。

貼文曝光後引起許多討論，網友紛紛留言「看完整個子宮都要萎縮了」、「如果今天生小孩是思考過後的決定，那我就會想要把最好的都給他；但如果知道自己沒辦法給孩子好的生活，我不會窮養，我寧願不生。」還有網友透露「雙薪一個月至少13萬以上才會考慮生小孩。」

也有人認為養小孩不只是錢，「經濟是一回事，教育才是大事」、「現在除了能養，還要考慮能不能養好，不想養出一個8＋9或未成年單親媽媽啊！」