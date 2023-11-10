小編今（10）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美國10月中下旬擴大AI晶片輸中禁令，輝達等巨頭原本為中國市場而降低規格的多款特供產品遭美政府禁止出口中國。新禁令公布不久，傳輝達與英特爾將再推出降規版晶片的計畫，而輝達已為此打造三款晶片。

【1】輝達 傳再推中國特供AI晶片

科創板日報9日引述產業鏈人士表示，輝達現已為中國市場開發出最新改良的三款晶片HGX H20、L20 PCle、L2 PCle。三款晶片從旗艦產品H100改良而來，輝達最快將在本月16日之後公布，中國廠商最快能在近日拿到產品。

【2】張忠謀喜獲李國鼎獎 黃仁勳祝賀

李國鼎科技發展基金會9日舉行第一屆李國鼎獎頒獎典禮，由台積電創辦人張忠謀獲獎，科技大老齊聚，包含台積電董事長劉德音、總裁魏哲家；廣達創辦人林百里，宏碁創辦人施振榮、台灣大董事長蔡明忠等，而輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳夫婦也驚喜現身。

【3】鮑爾再放鷹 美股嚇倒全黑 道瓊下跌220點

華爾街股市主要指數今天都收黑，主因美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）說，如有必要進一步升息來降低通膨，聯準會準備好這麼做。

【4】習拜會前！陸媒六大觀察 聚焦美中半導體政策

第二次「習拜會」擬15日於舊金山APEC期間舉行，中國國務院副總理何立峰先赴美暖身。大陸官媒央視旗下公眾號發文提出包括半導體政策在內的6項關切，指「何立峰此行赴美，中方要求美方必須重視與中方關切，是此次交流的前提」，示意需要美國政府拿出實際行動回應。

【5】Fed利率預測 華爾街分歧 估明年下半降息

華爾街對聯準會（Fed）接下來的利率走向看法兩極。美國銀行預期美國經濟將軟著陸，12月會再升息1碼，明年下半降息。高盛經濟學家雖稱美國經濟無衰退之虞，但通膨仍超標下無法提前降息，故明年第四季前Fed都將按兵不動。