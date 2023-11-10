國巨表示，大陸廠區當月的工作天數因十一長假而減少，且供應鏈的庫存及終端需求仍在持續調整中，致使10月營收較上月減少4.2%，並較去年同月減少7.6%，累計前10月合併營收為893.08億元，較去年同期減少12.5%。

國巨今年前3季合併營收802.48億元，較去年同期減少13%，合併毛利率為33.1%，較去年同期減少5.4個百分點，營業利益為153.97 億元，營業利益率為19.2%，較去年同期減少5.8個百分點，歸屬於母公司業主稅後淨利為127.12億元，較去年同期減少31.5%，每股盈餘30.43元。

展望第4季，國巨預估，第4季合併營收將季減中個位數，單季合併毛利率及營業淨利率將與第3季持平；國巨表示，目前特殊品與標準品的B.B. ratio均在1上下，預估第4季標準品產能利用率與第3季40%~50%相當，特殊品產能利用率預估與第3季70%相當。

國巨表示，由於整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。