觀察9月各類分行稅前獲利，國內總分行285.5億元，月減29.9％、年增達21.1％，海外分行48億元，月減12.5％、年增2.1％，中國大陸分行4.3億元，月減13.5％、較去年同期虧損1.3億元顯著轉盈。國際金融業務分行（OBU）17.7億元，月減達68.3％、年減達42.6％。

進一步觀察國銀前三季各類分行稅前獲利，國內總分行2917億元、年增達794.9億元或37.5％，海外分行439.6億元、年增達123.8億元或39.2％，中國大陸分行40.1億元、年增達29.4億元或2.74倍，僅OBU為416.8億元、年減達119.9億元或22.3％。

觀察國銀前三季獲利3大支柱概況，利息淨收益4488.7億元、年增15.8億元或0.4％。手續費淨收益1569億元、年增130.9億元或9.1％，投資及其他淨收益2078.2億元、年增達1241.6億元或1.48倍，主要受惠股匯債市波動及換匯交易（SWAP）收益挹注。

而38家國銀截至9月底放款總餘額38兆84億元，月增1875億元，連3月上揚，存款總額達53兆8673億元、則月減635億元，連2月下滑，使存放比續回升至70.56％、月增0.43個百分點，為連3月上升。

觀察國銀9月放款對象，以個人月增達1201億元最多，政府機關及民營企業分別月增461億元、457億元，公營企業則月減244億元。以用途別觀察，以購置不動產、周轉金分別月增862億元、817億元為大宗，購置動產月增218億元，企業投資則月減22億元。

銀行局副局長林志吉分析，9月國銀存款總額持續下滑，主要受企業支付貨款、盈餘分配匯出及財務操作3大因素導致。而放款餘額持續成長，主要是購置不動產及企業周轉金推升，反映個人購屋及企業備料資金準備，顯示經濟較先前確實有愈趨活絡跡象。

據金管會統計，9月放款較8月增加較多的前3大銀行，依序為臺銀462億元、華銀320億元、兆豐銀307億元。較8月減少較多的前3大銀行，則依序為中信銀403億元、台新銀261億元、永豐銀241億元。

放款品質方面，截至9月底，國銀逾放金額為601.85億元、月增35.55億元，逾放比0.16％，月增0.01個百分點、持平去年同期，備呆占逾放覆蓋率為857.82％，月減49.33個百分點，但整體備呆提列情形仍屬穩健。