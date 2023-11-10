此外，Gogoro亦將支援Apple「尋找」(Find My)功能，開啟iOS「尋找」App就能透過全球上億部的iPhone、iPad和Mac等Apple裝置協助定位愛車，這項安全協尋功能預計於未來幾個月內上線。

從使用Touch ID、Face ID設定雙重防盜密碼鎖、Apple Pay支付電池資費帳單與GoShare騎乘費用、iPhone輕觸GoShare車輛就能自動預約，到支援Siri語音控制、iOS Widget小工具，Gogoro生態系深度整合Apple歷年各項智慧功能，致力於為用戶提供流暢舒適的用車體驗。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示，創新是Gogoro引領電動機車迅速發展的關鍵，Gogoro率先支援多項Apple最新科技，並導入機車市場，讓Gogoro的車主能率先享受到更直覺、更安全的數位功能，智慧車輛將成為大眾日常生活的重要一環。

Apple錢包機車鑰匙適用於2019年後生產、使用iQ System智慧鑰匙卡解鎖的Gogoro S2/2、Gogoro S3/3、Gogoro SuperSport、Gogoro Premium、Gogoro Delight、Gogoro VIVA XL SUPERFAST、Gogoro VIVA MIX/SUPERFAST與甫上市的Gogoro CrossOver等72種不同型式與年份的Gogoro車款。對於所有持有相容車款的車主，不論是一手或是二手用戶Gogoro都提供免費的功能升級，這也是車輛業界少見廣泛的向後相容性，預計受益的車主多達30萬人。更新車輛、iPhone或Apple Watch的軟體後，用戶便可依照Gogoro App內的指示將機車鑰匙加入Apple錢包。

未來幾個月內，Gogoro配備SSmartcore智駕電控核心的新車，也將支援Apple「尋找」功能，可以使用iPhone將愛車與Apple ID配對。即便機車本身並沒有即時的網路連線，用戶仍然可以在 iPhone「尋找」App或是Apple Watch的「尋找物品」App中，定位Gogoro車輛近期的位置。此功能正式上線後所生產的Gogoro SuperSport TCS、Gogoro SuperSport SBS、Gogoro Delight、Gogoro Premium、Gogoro CrossOver S等車系，都將支援 Apple「尋找」功能，車身上皆有「Locate with Apple Find My」標示。